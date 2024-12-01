Казахстан занял жесткую позицию по санкциям против России

Казахстан не поддерживает международные санкции против других стран, но также не будет использоваться как площадка для их обхода. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.
«Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», — заявил Жумангарин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Слова зама премьера передает telegram-канал «Вести».
Жумангарин также выразил обеспокоенность по поводу потенциального ущерба для экономики Казахстана от международных санкций. Он подчеркнул, что страна стремится защитить свои интересы и поддержать местные производства.
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