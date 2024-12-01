Казахстан занял жесткую позицию по санкциям против России

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По словам заместителя премьер-министра Казахстана, санкционное давление может ударить по экономике страны
По словам заместителя премьер-министра Казахстана, санкционное давление может ударить по экономике страны Фото:

Казахстан не поддерживает международные санкции против других стран, но также не будет использоваться как площадка для их обхода. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

«Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», — заявил Жумангарин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Слова зама премьера передает telegram-канал «Вести».

Жумангарин также выразил обеспокоенность по поводу потенциального ущерба для экономики Казахстана от международных санкций. Он подчеркнул, что страна стремится защитить свои интересы и поддержать местные производства.

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Казахстан не поддерживает международные санкции против других стран, но также не будет использоваться как площадка для их обхода. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. «Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», — заявил Жумангарин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Слова зама премьера передает telegram-канал «Вести». Жумангарин также выразил обеспокоенность по поводу потенциального ущерба для экономики Казахстана от международных санкций. Он подчеркнул, что страна стремится защитить свои интересы и поддержать местные производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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