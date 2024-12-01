Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в переговорах США о завершении конфликта с Россией, режим украинского лидера Владимира Зеленского будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца. По словам Медведева, это единственный способ для Зеленского сохранить свою власть.
«[Киевский] режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
Из-за этого легких переговоров у избранного президента США Дональда Трампа с Зеленским по поводу скорейшего завершения конфликта с РФ не будет, отметил зампред Совбеза. Он приравнял остановку украино-российского противостояния к «смерти кровавой власти» лидера Украины.
Срок президентства Зеленского истек 20 мая 2024 года, выборы нового президента были отменены. Это нарушает Конституцию Украины, а сам украинский лидер обосновывает это тем, что в стране действует военное положение. Оно продлевается каждые 90 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.