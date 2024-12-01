Медведев: Киев будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо продолжать конфликт с РФ для сохранения власти, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев (на фото)
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо продолжать конфликт с РФ для сохранения власти, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев (на фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в переговорах США о завершении конфликта с Россией, режим украинского лидера Владимира Зеленского будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца. По словам Медведева, это единственный способ для Зеленского сохранить свою власть.

«[Киевский] режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. 

Из-за этого легких переговоров у избранного президента США Дональда Трампа с Зеленским по поводу скорейшего завершения конфликта с РФ не будет, отметил зампред Совбеза. Он приравнял остановку украино-российского противостояния к «смерти кровавой власти» лидера Украины.

Срок президентства Зеленского истек 20 мая 2024 года, выборы нового президента были отменены. Это нарушает Конституцию Украины, а сам украинский лидер обосновывает это тем, что в стране действует военное положение. Оно продлевается каждые 90 дней. 

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в переговорах США о завершении конфликта с Россией, режим украинского лидера Владимира Зеленского будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца. По словам Медведева, это единственный способ для Зеленского сохранить свою власть. «[Киевский] режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.  Из-за этого легких переговоров у избранного президента США Дональда Трампа с Зеленским по поводу скорейшего завершения конфликта с РФ не будет, отметил зампред Совбеза. Он приравнял остановку украино-российского противостояния к «смерти кровавой власти» лидера Украины. Срок президентства Зеленского истек 20 мая 2024 года, выборы нового президента были отменены. Это нарушает Конституцию Украины, а сам украинский лидер обосновывает это тем, что в стране действует военное положение. Оно продлевается каждые 90 дней. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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