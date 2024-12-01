Премьер Грузии дал президенту месяц, чтобы сложить полномочия

У президента Грузии Саломе Зурабишвили остался лишь месяц для того, чтобы сложить полномочия и освободить резиденцию. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«У госпожи Зурабишвили осталось четыре пятницы, она не может с этим смириться. Я понимаю ее эмоциональное состояние, хотя 29 декабря ей придется выйти из резиденции и уступить здание легитимно избранному президенту», — сказал Кобахидзе, его слова приводит издание Sputnik Грузия. Премьер заявил, что она потерпела поражение на выборах, которые прошли 26 октября. Она стремилась к тому, чтобы радикальная оппозиция одержала победу на парламентских выборах, что обеспечило бы ей возможность сохранить свой пост, однако она потерпела существенное поражение.
Ранее Саломе Зурабишвили объявила, что продолжит исполнять свои обязанности после окончания срока своего полномочия в середине декабря. Она заявила, что продолжит исполнять обязанности президента до тех пор, пока не состоятся законные парламентские выборы.
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