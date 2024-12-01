Режиссер Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток

Московский дизайнер Александр Белов отсудил 50 тысяч рублей у режиссера Андрея Кончаловского за продажу последним зубных щеток с уникальным дизайном, разработанным Бегловым. Эти щетки продавались в сети аптек «Планета здоровья», часть которой принадлежит режиссеру.
«Арбитражный суд в конфликте интересов народного артиста [Кончаловского] и автора необычного патента [Белов] встал на сторону последнего», — сообщили в издании Life.ru. По их данным, весной 2024 года Белов увидел щетки со своим дизайном в «Планете здоровья», его юристы выяснили, что они продаются в нескольких точках сети. Дизайнер обвинил компанию в краже и подал на них в суд, запросив 50 тысяч рублей компенсации.
Помимо 50 тысяч, арбитражный суд обязал «Планету здоровья» выплатить Белову две тысячи судебных издержек и прекратить распространение всех имеющихся у них щеток с его дизайном. Этот дизайн Белов придумал несколько лет назад, в 2021 получил экспертное подтверждение его уникальности и запатентовал получившуюся форму.
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