Президент Сирии пообещал уничтожить терроризм, кто бы не был его спонсором

Терроризм в Сирии будет уничтожен, независимо от того, кто является его спонсором. С таким заявлением выступил сирийский лидер Башар Асад.
«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — цитирует президента его канцелярия. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В конце ноября конфликт в Сирии впервые обострился за пять лет. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. Политологи предупреждают, что успех повстанцев может привести к новому вмешательству Турции и обострению конфликта с курдскими группировками. Главное об обострении конфликта — в материале URA.RU.
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