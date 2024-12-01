Президент Сирии пообещал уничтожить терроризм, кто бы не был его спонсором

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В Сирии впервые за пять лет обострился конфликт
В Сирии впервые за пять лет обострился конфликт Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Терроризм в Сирии будет уничтожен, независимо от того, кто является его спонсором. С таким заявлением выступил сирийский лидер Башар Асад.

«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — цитирует президента его канцелярия. Сообщение опубликовано в telegram-канале. 

В конце ноября конфликт в Сирии впервые обострился за пять лет. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. Политологи предупреждают, что успех повстанцев может привести к новому вмешательству Турции и обострению конфликта с курдскими группировками. Главное об обострении конфликта — в материале URA.RU. 

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Терроризм в Сирии будет уничтожен, независимо от того, кто является его спонсором. С таким заявлением выступил сирийский лидер Башар Асад. «Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — цитирует президента его канцелярия. Сообщение опубликовано в telegram-канале.  В конце ноября конфликт в Сирии впервые обострился за пять лет. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. Политологи предупреждают, что успех повстанцев может привести к новому вмешательству Турции и обострению конфликта с курдскими группировками. Главное об обострении конфликта — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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