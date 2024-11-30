В Челябинске мужчина с пистолетом ограбил кулинарию

01 декабря 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Злоумышленник угрожал продавцу предметом, похожим на огнестрельное оружие Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске, в спальном районе на северо-западе, неизвестный зашел в кулинарию и направил предмет, похожий на пистолет, на женщину-продавца. Об этом URA.RU заявил житель микрорайона. «Магазин находится на Университетской набережной. Мужчина приставил пистолет к голове продавщицы и вынес кассу. Она вся в слезах, не могла успокоиться», — рассказал URA.RU челябинец. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что пока точно неизвестно, был ли пистолет настоящим или травматическим. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что на месте работает оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Официальная информация будет озвучена после уточнения всех деталей произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске, в спальном районе на северо-западе, неизвестный зашел в кулинарию и направил предмет, похожий на пистолет, на женщину-продавца. Об этом URA.RU заявил житель микрорайона. «Магазин находится на Университетской набережной. Мужчина приставил пистолет к голове продавщицы и вынес кассу. Она вся в слезах, не могла успокоиться», — рассказал URA.RU челябинец. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что пока точно неизвестно, был ли пистолет настоящим или травматическим. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что на месте работает оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Официальная информация будет озвучена после уточнения всех деталей произошедшего.