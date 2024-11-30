30 ноября 2024

В Челябинске мужчина с пистолетом ограбил кулинарию

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Победы. Тюмень , пистолет, оружие
Злоумышленник угрожал продавцу предметом, похожим на огнестрельное оружие Фото:

В Челябинске, в спальном районе на северо-западе, неизвестный зашел в кулинарию и направил предмет, похожий на пистолет, на женщину-продавца. Об этом URA.RU заявил житель микрорайона.

«Магазин находится на Университетской набережной. Мужчина приставил пистолет к голове продавщицы и вынес кассу. Она вся в слезах, не могла успокоиться», — рассказал URA.RU челябинец.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что пока точно неизвестно, был ли пистолет настоящим или травматическим. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что на месте работает оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Официальная информация будет озвучена после уточнения всех деталей произошедшего.

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В Челябинске, в спальном районе на северо-западе, неизвестный зашел в кулинарию и направил предмет, похожий на пистолет, на женщину-продавца. Об этом URA.RU заявил житель микрорайона. «Магазин находится на Университетской набережной. Мужчина приставил пистолет к голове продавщицы и вынес кассу. Она вся в слезах, не могла успокоиться», — рассказал URA.RU челябинец. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что пока точно неизвестно, был ли пистолет настоящим или травматическим. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что на месте работает оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства. Официальная информация будет озвучена после уточнения всех деталей произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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