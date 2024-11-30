В Екатеринбурге пятилетний мальчик-инвалид умер во сне

Тело мальчика утром обнаружила его мама
На улице Бисертская в Екатеринбурге в ночь на 30 ноября скончался пятилетний мальчик с ДЦП. Его бездыханное тело утром обнаружила мать, рассказал URA.RU источник в медицинских кругах.
«Она пошла его будить, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали остановку сердца», — поделился собеседник.
Мальчик воспитывался в полной и благополучной семьей. Его тело направили на судмедэкспертизу.
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