30 ноября 2024

В Екатеринбурге пятилетний мальчик-инвалид умер во сне

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Тело мальчика утром обнаружила его мама Фото:

На улице Бисертская в Екатеринбурге в ночь на 30 ноября скончался пятилетний мальчик с ДЦП. Его бездыханное тело утром обнаружила мать, рассказал URA.RU источник в медицинских кругах.

«Она пошла его будить, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали остановку сердца», — поделился собеседник.

Мальчик воспитывался в полной и благополучной семьей. Его тело направили на судмедэкспертизу.

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На улице Бисертская в Екатеринбурге в ночь на 30 ноября скончался пятилетний мальчик с ДЦП. Его бездыханное тело утром обнаружила мать, рассказал URA.RU источник в медицинских кругах. «Она пошла его будить, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали остановку сердца», — поделился собеседник. Мальчик воспитывался в полной и благополучной семьей. Его тело направили на судмедэкспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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