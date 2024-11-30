Происшествия В Екатеринбурге пятилетний мальчик-инвалид умер во сне 01 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 + Тело мальчика утром обнаружила его мама Фото: Анна Майорова © URA.RU На улице Бисертская в Екатеринбурге в ночь на 30 ноября скончался пятилетний мальчик с ДЦП. Его бездыханное тело утром обнаружила мать, рассказал URA.RU источник в медицинских кругах. «Она пошла его будить, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали остановку сердца», — поделился собеседник. Мальчик воспитывался в полной и благополучной семьей. Его тело направили на судмедэкспертизу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На улице Бисертская в Екатеринбурге в ночь на 30 ноября скончался пятилетний мальчик с ДЦП. Его бездыханное тело утром обнаружила мать, рассказал URA.RU источник в медицинских кругах. «Она пошла его будить, но он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали остановку сердца», — поделился собеседник. Мальчик воспитывался в полной и благополучной семьей. Его тело направили на судмедэкспертизу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям