Кто покинул «Звезды в джунглях» в 11 выпуске: шокирующий поворот

1 декабря на телеканале ТНТ вышел одиннадцатый выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях». Участники продолжают бороться за право остаться в проекте и побороться за главный приз. В этом выпуске зрителей ждали скандалы, неожиданные повороты и напряженная борьба, ведь новых участников больше не будет, и начинается игра на вылет — подробнее в материале URA.RU.
Утренние разборки и планы участников
Утро в лагере началось с разборок между участниками. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) выразила недовольство готовкой актрисы Натальи Бочкаревой, а за общим столом обсуждали, кто еще не ходил на испытания на вылет. Тем временем, по углам строились коалиции и планы по устранению конкурентов.
Испытание за монеты и скандал
В испытании за монеты участникам предстояло пройти по битому стеклу. Модель Алана Мамаева, актер Вячеслав Манучаров, журналистка Алена Блин (Алена Жигалова) и юморист Омар Алибутаев с честью выдержали это испытание, заработав для лагеря в общей сложности 10 монет и 2 миллиона рублей в банк.
Скандал из-за денег между Аланой Мамаевой и Омаром Алибутаевым. Сразу после испытания разгорелся скандал. Алана Мамаева предложила потратить половину выигранных денег на блюда от шефа, но Омар Алибутаев был категорически против. Между участниками завязалась словесная перепалка, которая дала повод для интриг перед церемонией голосования.
Испытание за иммунитет и церемония голосования
В испытании за иммунитет, где нужно было удерживать корзину на голове и забрасывать в нее фрукты, победу одержала Алена Жигалова (Алена Блин). Журналистка обеспечила себе неприкосновенность на ближайшей церемонии.
Перед голосованием Омар Алибутаев попытался сгладить конфликт, извинившись перед девушками. Однако это не спасло его от попадания в номинацию вместе с Аланой Мамаевой и Натальей Бочкаревой. Неожиданным сюрпризом стала посылка для Валерии Чекалиной (Лерчек) от бывшего мужа с букетом роз, которую девушка восприняла весьма прохладно.
Испытание на вылет: кто покинул проект
На испытание на вылет пошли Наталья Бочкарёва, которая только в прошлом выпуске присоединилась к проекту, и Алана Мамаева. В состязании на интуицию и память, где нужно было правильно расставить бруски, победу одержала Мамаева со счетом 11:8.
Таким образом, проект покинула актриса Наталья Бочкарева, проведя в нем всего два выпуска. С ее уходом на шоу началась игра на выбывание, ведь новых участников больше не будет.
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