Эмоции на пределе: кто не выдержал испытаний в новом выпуске «Звезды в джунглях»

На ТНТ 17 ноября вышла девятая серия шоу «Звезды в Африке». Новым участником проекта стал звезда кино Вячеслав Манучаров, известный по фильмам «Ласковый май», «Декабристка», «Любовь-морковь 3» и другим. Его появление стало возможным после того, как Саша Зверева, желая вернуться к своим детям, уступила в испытании на выбывание Бьянке.
Битва за право носить мини-юбки
Актер Омар Алибутаев, известный по фильму «Каникулы президента» и всего три дня назад пришедший на проект, начал испытывать стресс. Он рассказал Натану, что некоторые участницы чересчур откровенны, что доставляет ему неудобства как семейному человеку. Кроме того, его начали беспокоить частые физические контакты — объятия при приветствиях и прощаниях. Natan передал слова Омара Лерчек (Валерии Чекалиной), а та сообщила об этом коалиции «А» и Бьянке.
Заявление Омара вызвало негативную реакцию Бьянки, которая заявила, что ненавидит менять свои привычки и подстраиваться под кого-то. Сама же Лерчек решила учесть просьбу мужчины. «Для себя я решила, что постараюсь носить более закрытую одежду рядом с ним. Постараюсь выдержать это, насколько возможно», — пообещала она. Все остальные тоже сошлись на том, что оголяться при Омаре отныне не будут.
Монеты, змеи и зашкаливающие эмоции
Алана Мамаева, Омар Алибутаев и Вячеслав Манучаров отправились на испытание за монеты. Их задачей было опускать руки в закрытые коробки и определять содержимое наощупь. Алана ошиблась с количеством змей, тогда как Вячеслав правильно определил, что держал в руках мадагаскарского таракана. За неправильный ответ Омар Алибутаев падал в бассейн, и участники теряли возможность заработать монеты. В итоге только шесть попыток из десяти оказались правильными, участникам удалось собрать 1,2 млн рублей. Алана потратила все выигранные средства на блюда от шеф-повара, чем вызвала недовольство остальных членов команды.
Кулинарные ужасы и неожиданный поворот
В испытании на иммунитет участникам нужно было есть пиццу с личинками и насекомыми так, чтобы ее диаметр был равен 50 сантиметров. Победителем стала Лерчек при поддержке Natan, который помог съесть ее пиццу. «Я сделаю все возможное, чтобы привести ее к финалу. Хочу показать пример мужчинам, ведь соревноваться с женщинами несправедливо», — сказал рэпер.
Тайная еда и вылет участника
Самый обсуждаемый момент эпизода — лишение всех участников пищи на целую неделю. Причиной стал участник, тайно пронесший еду в лагерь и пытавшийся скрыть это. Редакторы шоу узнали об этом и решили наказать команду. Под подозрение попала Алена Блин, известная своей прожорливостью и хитростью среди звездных обитателей лагеря.
На церемонии голосования под угрозой оказались сразу несколько участников, включая Алену и Натана, но основное внимание снова сосредоточилось на новых членах команды. Поэтому на испытание на выживание команда решила отправить Дмитрия Сорокина, отказавшегося присоединиться к любой из коалиций (пять голосов), и Омара Алибутаева, который отказался есть мясо (четыре голоса).
Чтобы сохранить свое место в шоу, им нужно было быстрее соперника собрать пирамиду из восьми кубиков, стоя на раскачивающихся платформах. Омар часто выходил вперед и смог первым собрать башню, которая простояла три секунды. Ольга Бузова обратилась к Дмитрию. «Дима, твоя башня не устояла, и теперь тебе придется отправиться домой», — объявила она.
Дмитрий Сорокин философски воспринял свое поражение: «У меня был шанс, но я его не использовал. Я встретился с достойным противником. Если такова судьба, значит, так тому и быть. Я уже построил свою башню — меня ждут дома дети и жена».
Омар заявил о намерении поднять восстание в звездном лагере. Его не устраивает лидерская роль Алены, поэтому в следующем выпуске он намерен попытаться выставить ее на испытание на выбывание.
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