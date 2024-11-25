Подвел «бракованный зад»: кто покинул проект в 10-м выпуске «Звезды в джунглях»

Вечером 24 ноября на ТНТ вышла десятая серия шоу «Звезды в джунглях». К участникам присоединилась новая участница реалити — звезда «Счастливых вместе» Наталья Бочкарева. Актриса станет последней новенькой на проекте.
Утро на проекте
Участники очень ждали прихода нового участника: из-за нарушенных правил в прошлом выпуске и героев отняли еду и кастрюлю, и каждый ждал, что новенький принесет что-нибудь вкусное в лагерь. Однако внезапно на площадку пришел рейнджер и спас участников, вернув им еду и кастрюлю.
Во время приготовления завтрака мужчины накинулись на Вячеслава Манчурова. Его обвинили в том, что он только разговаривает, но никак не помогает. Также мужчины обсудили конфликт Алибутаева и Алены Блин — журналистка едва не выгнала участника из проекта, и теперь он затаил на нее обиду.
Появление Натальи Бочкаревой
На испытание за монеты отправились Натан и Лерчек. Там-то и появилась Наталья Бочкарева — звезда ситкома «Счастливы вместе». Актриса принесла изголодавшимся участникам бородинских хлеб и кильку в томатном соусе.
Новая участница сразу же проявила себя и заработала максимальное количество монет. «Я рада, что не только пришла, но и принесла пользу — добыла еду и сделала вклад», — заявила Наталья Бочкарева.
Однако другие участники остались недовольны появлением Бочкаревой, заявив, что она — это «еще один рот», который придется кормить. Единственный, кто обрадовался появлению актрисы — давний знакомый звезды Вячеслав Манучаров.
Конкурс на иммунитет
Чтобы определить, кто из участников заработает иммунитет на этой неделе, им пришлось перемолоть кофе и на глаз отмерить 400 граммов. В испытании победила Лерчек — помог ей Натан, который и помолол за девушку кофе. Благодаря победе за нее нельзя было голосовать на выгоне.
Кто покинул проект
Затем пришло время испытания на вылет. Омар Алибутаев решил выгнать из передачи Алену Блин и проголосовал за нее. Но, к несчастью для участника, остальные не поддержали его идею. В итоге большинство проголосовали за Бьянку и Вячеслава Манучарова.
Чтобы определить, кто покинет проект, участникам пришлось провести шайбу через лабиринт, удерживая ее ягодицами с помощью магнита. К сожалению для Бьянки, ее талант тверка не помог — победу одержал Манучаров. «Эта шайба все падала и падала, как будто у меня бракованный зад», — посетовала Бьянка.
Манчуров же не стал радоваться уходу соперника из проекта. «Меня примагнитило к Бьянке, как попу к магниту», — добавил победивший участник. «Она очень хороший, добрый, светлый и талантливый человек».
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