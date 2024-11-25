Подвел «бракованный зад»: кто покинул проект в 10-м выпуске «Звезды в джунглях»

Певица Бьянка провалила испытание в десятом выпуске шоу «Звезды в джунглях»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Не все участники оказались в восторге от появления Натальи Бочкаревой
Не все участники оказались в восторге от появления Натальи Бочкаревой Фото:

Вечером 24 ноября на ТНТ вышла десятая серия шоу «Звезды в джунглях». К участникам присоединилась новая участница реалити — звезда «Счастливых вместе» Наталья Бочкарева. Актриса станет последней новенькой на проекте.

Утро на проекте

Участники очень ждали прихода нового участника: из-за нарушенных правил в прошлом выпуске и героев отняли еду и кастрюлю, и каждый ждал, что новенький принесет что-нибудь вкусное в лагерь. Однако внезапно на площадку пришел рейнджер и спас участников, вернув им еду и кастрюлю.

Во время приготовления завтрака мужчины накинулись на Вячеслава Манчурова. Его обвинили в том, что он только разговаривает, но никак не помогает. Также мужчины обсудили конфликт Алибутаева и Алены Блин — журналистка едва не выгнала участника из проекта, и теперь он затаил на нее обиду.

Появление Натальи Бочкаревой

На испытание за монеты отправились Натан и Лерчек. Там-то и появилась Наталья Бочкарева — звезда ситкома «Счастливы вместе». Актриса принесла изголодавшимся участникам бородинских хлеб и кильку в томатном соусе.

Новая участница сразу же проявила себя и заработала максимальное количество монет. «Я рада, что не только пришла, но и принесла пользу — добыла еду и сделала вклад», — заявила Наталья Бочкарева.

Однако другие участники остались недовольны появлением Бочкаревой, заявив, что она — это «еще один рот», который придется кормить. Единственный, кто обрадовался появлению актрисы — давний знакомый звезды Вячеслав Манучаров.

Конкурс на иммунитет

Чтобы определить, кто из участников заработает иммунитет на этой неделе, им пришлось перемолоть кофе и на глаз отмерить 400 граммов. В испытании победила Лерчек — помог ей Натан, который и помолол за девушку кофе. Благодаря победе за нее нельзя было голосовать на выгоне.

Кто покинул проект

Затем пришло время испытания на вылет. Омар Алибутаев решил выгнать из передачи Алену Блин и проголосовал за нее. Но, к несчастью для участника, остальные не поддержали его идею. В итоге большинство проголосовали за Бьянку и Вячеслава Манучарова.

Чтобы определить, кто покинет проект, участникам пришлось провести шайбу через лабиринт, удерживая ее ягодицами с помощью магнита. К сожалению для Бьянки, ее талант тверка не помог — победу одержал Манучаров. «Эта шайба все падала и падала, как будто у меня бракованный зад», — посетовала Бьянка.

Манчуров же не стал радоваться уходу соперника из проекта. «Меня примагнитило к Бьянке, как попу к магниту», — добавил победивший участник. «Она очень хороший, добрый, светлый и талантливый человек».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 24 ноября на ТНТ вышла десятая серия шоу «Звезды в джунглях». К участникам присоединилась новая участница реалити — звезда «Счастливых вместе» Наталья Бочкарева. Актриса станет последней новенькой на проекте. Утро на проекте Участники очень ждали прихода нового участника: из-за нарушенных правил в прошлом выпуске и героев отняли еду и кастрюлю, и каждый ждал, что новенький принесет что-нибудь вкусное в лагерь. Однако внезапно на площадку пришел рейнджер и спас участников, вернув им еду и кастрюлю. Во время приготовления завтрака мужчины накинулись на Вячеслава Манчурова. Его обвинили в том, что он только разговаривает, но никак не помогает. Также мужчины обсудили конфликт Алибутаева и Алены Блин — журналистка едва не выгнала участника из проекта, и теперь он затаил на нее обиду. Появление Натальи Бочкаревой На испытание за монеты отправились Натан и Лерчек. Там-то и появилась Наталья Бочкарева — звезда ситкома «Счастливы вместе». Актриса принесла изголодавшимся участникам бородинских хлеб и кильку в томатном соусе. Новая участница сразу же проявила себя и заработала максимальное количество монет. «Я рада, что не только пришла, но и принесла пользу — добыла еду и сделала вклад», — заявила Наталья Бочкарева. Однако другие участники остались недовольны появлением Бочкаревой, заявив, что она — это «еще один рот», который придется кормить. Единственный, кто обрадовался появлению актрисы — давний знакомый звезды Вячеслав Манучаров. Конкурс на иммунитет Чтобы определить, кто из участников заработает иммунитет на этой неделе, им пришлось перемолоть кофе и на глаз отмерить 400 граммов. В испытании победила Лерчек — помог ей Натан, который и помолол за девушку кофе. Благодаря победе за нее нельзя было голосовать на выгоне. Кто покинул проект Затем пришло время испытания на вылет. Омар Алибутаев решил выгнать из передачи Алену Блин и проголосовал за нее. Но, к несчастью для участника, остальные не поддержали его идею. В итоге большинство проголосовали за Бьянку и Вячеслава Манучарова. Чтобы определить, кто покинет проект, участникам пришлось провести шайбу через лабиринт, удерживая ее ягодицами с помощью магнита. К сожалению для Бьянки, ее талант тверка не помог — победу одержал Манучаров. «Эта шайба все падала и падала, как будто у меня бракованный зад», — посетовала Бьянка. Манчуров же не стал радоваться уходу соперника из проекта. «Меня примагнитило к Бьянке, как попу к магниту», — добавил победивший участник. «Она очень хороший, добрый, светлый и талантливый человек».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...