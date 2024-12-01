Посольство РФ связалось с Узбекистаном по поводу задержания Пивоварова*

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Съемочную группу журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане
Съемочную группу журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане Фото:

Посольство России связалось с МИД Узбекистана, чтобы выяснить обстоятельства задержания команды журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в диппредставительстве. 

«Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае необходимости, окажем российским гражданам необходимую поддержку», — сообщили в посольстве. 

Днем 1 декабря узбекское издание Hook сообщило, что Пивоварова и его команду задержала полиция в Нукусе (юго-запад Узбекистана). В стране журналист делал репортаж. Причины задержания не сообщались. 

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Посольство России связалось с МИД Узбекистана, чтобы выяснить обстоятельства задержания команды журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в диппредставительстве.  «Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае необходимости, окажем российским гражданам необходимую поддержку», — сообщили в посольстве.  Днем 1 декабря узбекское издание Hook сообщило, что Пивоварова и его команду задержала полиция в Нукусе (юго-запад Узбекистана). В стране журналист делал репортаж. Причины задержания не сообщались. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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