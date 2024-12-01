Посольство РФ связалось с Узбекистаном по поводу задержания Пивоварова*

Посольство России связалось с МИД Узбекистана, чтобы выяснить обстоятельства задержания команды журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в диппредставительстве.
«Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае необходимости, окажем российским гражданам необходимую поддержку», — сообщили в посольстве.
Днем 1 декабря узбекское издание Hook сообщило, что Пивоварова и его команду задержала полиция в Нукусе (юго-запад Узбекистана). В стране журналист делал репортаж. Причины задержания не сообщались.
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