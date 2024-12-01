Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в предательстве Украины. Она заявила, что Вашингтон преследовал собственные интересы, ставя под угрозу благополучие Украины.
«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Захарова также прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который указал, что Киев должен самостоятельно принимать решения о территориальных уступках России. По ее мнению, это свидетельствует о том, что США не готовы поддерживать Украину в ее стремлении сохранить территориальную целостность.
Ранее Джейк Салливан, высказался о том, что вопрос территориальных уступок для заключения мирного соглашения с Россией должен решать сам Киев. Президент России Владимир Путин ранее указывал на ключевые условия для начала мирных переговоров. Среди них — полный вывод украинских вооруженных сил с территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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