Захарова объявила, что США предали Украину

Захарова: США предали Зеленского из-за цели нанести ущерб России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что США, помогая Украине, преследовали свои интересы
Захарова заявила, что США, помогая Украине, преследовали свои интересы Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в предательстве Украины. Она заявила, что Вашингтон преследовал собственные интересы, ставя под угрозу благополучие Украины.

«Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Захарова также прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который указал, что Киев должен самостоятельно принимать решения о территориальных уступках России. По ее мнению, это свидетельствует о том, что США не готовы поддерживать Украину в ее стремлении сохранить территориальную целостность.

Ранее Джейк Салливан, высказался о том, что вопрос территориальных уступок для заключения мирного соглашения с Россией должен решать сам Киев. Президент России Владимир Путин ранее указывал на ключевые условия для начала мирных переговоров. Среди них — полный вывод украинских вооруженных сил с территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в предательстве Украины. Она заявила, что Вашингтон преследовал собственные интересы, ставя под угрозу благополучие Украины. «Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — написала Захарова в своем telegram-канале. Захарова также прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который указал, что Киев должен самостоятельно принимать решения о территориальных уступках России. По ее мнению, это свидетельствует о том, что США не готовы поддерживать Украину в ее стремлении сохранить территориальную целостность. Ранее Джейк Салливан, высказался о том, что вопрос территориальных уступок для заключения мирного соглашения с Россией должен решать сам Киев. Президент России Владимир Путин ранее указывал на ключевые условия для начала мирных переговоров. Среди них — полный вывод украинских вооруженных сил с территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...