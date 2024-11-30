Причина прыжка неизвестна (архивное фото)
В Юго-западном районе Екатеринбурга с моста на улице Волгоградской спрыгнул неизвестный. На место приехала скорая помощь, сообщили очевидцы в соцсетях.
«На мосту на улице Волгоградской неизвестный решил спрыгнуть с моста, выжил. На место приехала скорая помощь», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного минздрава за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
На мосту остались следы ботинок прыгнувшего неизвестного
На место происшествия приехала скорая помощь
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