30 ноября 2024

Екатеринбуржец спрыгнул с моста и остался жив. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина прыжка неизвестна (архивное фото)
Причина прыжка неизвестна (архивное фото) Фото:

В Юго-западном районе Екатеринбурга с моста на улице Волгоградской спрыгнул неизвестный. На место приехала скорая помощь, сообщили очевидцы в соцсетях.

«На мосту на улице Волгоградской неизвестный решил спрыгнуть с моста, выжил. На место приехала скорая помощь», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного минздрава за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

На мосту остались следы ботинок прыгнувшего неизвестного
На мосту остались следы ботинок прыгнувшего неизвестного
Фото:
На место происшествия приехала скорая помощь
На место происшествия приехала скорая помощь
Фото:

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В Юго-западном районе Екатеринбурга с моста на улице Волгоградской спрыгнул неизвестный. На место приехала скорая помощь, сообщили очевидцы в соцсетях. «На мосту на улице Волгоградской неизвестный решил спрыгнуть с моста, выжил. На место приехала скорая помощь», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного минздрава за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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