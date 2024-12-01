Симоньян предложила назвать «Розгами» новое российское оружие

02 декабря 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Симоньян предложила назвать новое российское оружие по аналогии с «Орешником» Фото: Роман Наумов © URA.RU Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать новый вид российского оружия «Розги». Она высказала это предложение в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1», обсуждая возможные названия для будущих образцов вооружения. «Сейчас батя мне пишет из Краснодара: „А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?“ Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил „Орешник“. Назвать это оружие „Розгами“. Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают», — пояснила медиаменеджер. В дополнение к предложению о новом названии, Симоньян также упомянула историческое применение розг в России. Она напомнила, что розги традиционно использовались для наказания за непослушание, подчеркивая символическое значение такого названия для оружия. 19 ноября российские вооруженные силы провели запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты высокой точности «Орешник» в конфигурации без ядерного боезаряда, напоминает RT. Целью атаки стал значимый объект оборонно-промышленного комплекса в городе Днепропетровск. Этот шаг был предпринят в ответ на обстрелы территорий Курской и Брянской областей украинскими войсками, использующими западные ракеты дальнего действия ATACMS и Storm Shadow. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать новый вид российского оружия «Розги». Она высказала это предложение в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1», обсуждая возможные названия для будущих образцов вооружения. «Сейчас батя мне пишет из Краснодара: „А ты знаешь, что у нас из орешника делали розги?“ Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошей идеей для следующего нашего какого-нибудь страшного оружия, способного их удивить так, как удивил „Орешник“. Назвать это оружие „Розгами“. Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают», — пояснила медиаменеджер. В дополнение к предложению о новом названии, Симоньян также упомянула историческое применение розг в России. Она напомнила, что розги традиционно использовались для наказания за непослушание, подчеркивая символическое значение такого названия для оружия. 19 ноября российские вооруженные силы провели запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты высокой точности «Орешник» в конфигурации без ядерного боезаряда, напоминает RT. Целью атаки стал значимый объект оборонно-промышленного комплекса в городе Днепропетровск. Этот шаг был предпринят в ответ на обстрелы территорий Курской и Брянской областей украинскими войсками, использующими западные ракеты дальнего действия ATACMS и Storm Shadow.