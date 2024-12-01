01 декабря 2024

Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

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Хуситы заявили о ракетной атаке на эсминец и три судна снабжения армии США Фото:

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), действующее на севере Йемена, совершило нападение на американский эсминец и три судна снабжения ВС США в Аденском заливе и Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов — ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии», — заявил Яхья Сариа. Его слова передает телеканал Al Masirah.

По словам представителя хуситов, атакованные корабли имеют названия Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable. Детальной информации о возможных повреждениях или жертвах в результате инцидента пока не поступало.

Центр координации морских торговых перевозок Военно-морских сил Великобритании сообщил о нападении на судно, произошедшем в районе, находящемся в 80 морских милях к югу от Адена в Йемене, передает RT. Дополнительные детали инцидента в сообщении не были указаны.

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Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), действующее на севере Йемена, совершило нападение на американский эсминец и три судна снабжения ВС США в Аденском заливе и Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. «Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов — ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии», — заявил Яхья Сариа. Его слова передает телеканал Al Masirah. По словам представителя хуситов, атакованные корабли имеют названия Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable. Детальной информации о возможных повреждениях или жертвах в результате инцидента пока не поступало. Центр координации морских торговых перевозок Военно-морских сил Великобритании сообщил о нападении на судно, произошедшем в районе, находящемся в 80 морских милях к югу от Адена в Йемене, передает RT. Дополнительные детали инцидента в сообщении не были указаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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