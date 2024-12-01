Зеленский предложил направить «тысячу» на оборону Украины

02 декабря 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил потратить тысячу гривен на оборону Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны через специальные фонды. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях. «За первый день работы программы заявки на получение 1000 гривен отправили более 2,1 миллиона граждан. Полмиллиона заявок связаны с выплатами детям. Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, лекарств. Есть возможность направить выплату на поддержку сил обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился выплатить украинцам по тысяче рублей в рамках новой социальной инициативы. Он заявил, что 1 декабря деньги должны быть у людей. Полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, для покупки железнодорожных билетов, лекарств и книг на украинском языке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны через специальные фонды. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях. «За первый день работы программы заявки на получение 1000 гривен отправили более 2,1 миллиона граждан. Полмиллиона заявок связаны с выплатами детям. Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, лекарств. Есть возможность направить выплату на поддержку сил обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился выплатить украинцам по тысяче рублей в рамках новой социальной инициативы. Он заявил, что 1 декабря деньги должны быть у людей. Полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, для покупки железнодорожных билетов, лекарств и книг на украинском языке.