01 декабря 2024

Зеленский предложил направить «тысячу» на оборону Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Владимир Зеленский предложил потратить тысячу гривен на оборону Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны через специальные фонды. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях.

«За первый день работы программы заявки на получение 1000 гривен отправили более 2,1 миллиона граждан. Полмиллиона заявок связаны с выплатами детям. Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, лекарств. Есть возможность направить выплату на поддержку сил обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился выплатить украинцам по тысяче рублей в рамках новой социальной инициативы. Он заявил, что 1 декабря деньги должны быть у людей. Полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, для покупки железнодорожных билетов, лекарств и книг на украинском языке.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривен на оборону страны через специальные фонды. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях. «За первый день работы программы заявки на получение 1000 гривен отправили более 2,1 миллиона граждан. Полмиллиона заявок связаны с выплатами детям. Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, лекарств. Есть возможность направить выплату на поддержку сил обороны Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился выплатить украинцам по тысяче рублей в рамках новой социальной инициативы. Он заявил, что 1 декабря деньги должны быть у людей. Полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, для покупки железнодорожных билетов, лекарств и книг на украинском языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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