Зеленский пообещал раздать деньги гражданам Украины к зиме

В рамках новой социальной инициативы гражданам Украины будет выплачена сумма в размере тысячи гривен (приблизительно 2343 рубля). Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Первого декабря деньги должны быть у людей», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Президент подчеркнул, что полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, включая коммунальные платежи. В частности, можно будет купить железнодорожные билеты, лекарства производства Украины и книги на украинском языке.
Ранее BBC сообщил, что Зеленский поручил разработать обновленный план действий на фоне продолжающегося конфликта. Отмечается, что новый план будет фокусироваться на мерах со стороны Украины, в отличие от предыдущего «плана победы», где упор делался на поддержку западных союзников, отмечает RT.
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