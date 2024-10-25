25 октября 2024

Зеленский пообещал раздать деньги гражданам Украины к зиме

Зеленский пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривен к зиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский раздаст деньги на покупку украинских товаров
Зеленский раздаст деньги на покупку украинских товаров Фото:

В рамках новой социальной инициативы гражданам Украины будет выплачена сумма в размере тысячи гривен (приблизительно 2343 рубля). Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Первого декабря деньги должны быть у людей», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Президент подчеркнул, что полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, включая коммунальные платежи. В частности, можно будет купить железнодорожные билеты, лекарства производства Украины и книги на украинском языке.

Ранее BBC сообщил, что Зеленский поручил разработать обновленный план действий на фоне продолжающегося конфликта. Отмечается, что новый план будет фокусироваться на мерах со стороны Украины, в отличие от предыдущего «плана победы», где упор делался на поддержку западных союзников, отмечает RT.

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В рамках новой социальной инициативы гражданам Украины будет выплачена сумма в размере тысячи гривен (приблизительно 2343 рубля). Об этом заявил президент Владимир Зеленский. «Первого декабря деньги должны быть у людей», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Президент подчеркнул, что полученные средства можно будет использовать для оплаты товаров и услуг местного производства, включая коммунальные платежи. В частности, можно будет купить железнодорожные билеты, лекарства производства Украины и книги на украинском языке. Ранее BBC сообщил, что Зеленский поручил разработать обновленный план действий на фоне продолжающегося конфликта. Отмечается, что новый план будет фокусироваться на мерах со стороны Украины, в отличие от предыдущего «плана победы», где упор делался на поддержку западных союзников, отмечает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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