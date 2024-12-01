Где сейчас задержанный в Узбекистане журналист Пивоваров*: посольство РФ начало проверку

Экс-ведущий НТВ Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом) был задержан в Узбекистане. Местные правоохранительные органы в качестве причины назвали необходимость проведения беседы. У журналиста и его коллег забрали флешки, а после опроса отпустили. Посольство России начало проверку из-за задержания журналиста. Хронология событий — в материале URA.RU.
Почему Пивоварова задержали в Узбекистане
Группу журналистов проекта «Редакция» под руководством Алексея Пивоварова задержали накануне. Их доставили в ГУВД Нукуса [город в Узбекистане, столица Республики Каракалпакстан] «для беседы». Об этом сообщило местное издание Hook.
По информации сайта, задержание произошло в Нукусе и охарактеризовано как «встреча для беседы». В числе задержанных также находилась сотрудница медиа Фериде Масхетова. Полицейские, согласно сообщениям, требовали блокировки телефонов для проведения проверки.
У Пивоварова изъяли весь отснятый материал
Позже журналистка Махсетова сообщила, что следственные органы проявили интерес к видеоматериалам, снятым в стране, и потребовали у задержанных две флеш-карты. Следователи просмотрели записи Пивоварова, пытаясь выяснить, с кем он общался и какую информацию успел зафиксировать, сообщило издание Lenta.ru.
Пивоваров ведет YouTube-канал под названием «Редакция». Он был основан в 2019 году. Каждая передача представляет собой журналистское расследование.
Посольство России начало проверку из-за задержания Пивоварова в Узбекистане
Дипломатическое представительство России в Узбекистане обратилось в Министерство иностранных дел этой страны для уточнения ситуации. В российском МИД подтвердили, что в случае необходимости готовы предоставить всю необходимую поддержку российским гражданам.
«Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае необходимости, окажем российским гражданам необходимую поддержку», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале диппредставительства.
Где сейчас Пивоваров
После беседы с правоохранительными органами Узбекистана Алексея Пивоварова и его коллег отпустили, сообщил Пивоваров сообщил в своем telegram-канале. «Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД», — написал журналист.
Пивоваров отметил, что беседа в ГУВД Нукуса была дружелюбной. Съемочная группа продолжила путешествие по стране.
*Алексей Пивоваров признан в России иноагентом
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