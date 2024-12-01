Российского журналиста Пивоварова* задержали в Узбекистане

Съемочную группу «Редакции» Алексея Пивоварова (признан в РФ иноагентом) задержали в Узбекистане. По данным местного издания Hook, журналиста держат в отдельном кабинете.
«Журналистов вместе с сотрудницей медиа Фериде Масхетовой задержали в Нукусе „для беседы“», — передает Hook. Журналисты находятся в ГУВД Нукуса, сотрудники полиции якобы требует заблокировать телефоны для осмотра.
Самого Пивоварова, по данным издания, держат в отдельном кабинете. Других подробностей не уточняется.
28 ноября журналист анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Пост он сопроводил фото с хлопковых полей. Тему репортажа Пивоваров не раскрывал .
*Алексей Пивоваров признан в России иноагентом
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