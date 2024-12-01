Российского журналиста Пивоварова* задержали в Узбекистане

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Алексея Пивоварова держат в полиции в Узбекистане
Алексея Пивоварова держат в полиции в Узбекистане Фото:

Съемочную группу «Редакции» Алексея Пивоварова (признан в РФ иноагентом) задержали в Узбекистане. По данным местного издания Hook, журналиста держат в отдельном кабинете. 

«Журналистов вместе с сотрудницей медиа Фериде Масхетовой задержали в Нукусе „для беседы“», — передает Hook. Журналисты находятся в  ГУВД Нукуса, сотрудники полиции якобы требует заблокировать телефоны для осмотра. 

Самого Пивоварова, по данным издания, держат в отдельном кабинете. Других подробностей не уточняется. 

28 ноября журналист анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Пост он сопроводил фото с хлопковых полей. Тему репортажа Пивоваров не раскрывал . 

*Алексей Пивоваров признан в России иноагентом

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Съемочную группу «Редакции» Алексея Пивоварова (признан в РФ иноагентом) задержали в Узбекистане. По данным местного издания Hook, журналиста держат в отдельном кабинете.  «Журналистов вместе с сотрудницей медиа Фериде Масхетовой задержали в Нукусе „для беседы“», — передает Hook. Журналисты находятся в  ГУВД Нукуса, сотрудники полиции якобы требует заблокировать телефоны для осмотра.  Самого Пивоварова, по данным издания, держат в отдельном кабинете. Других подробностей не уточняется.  28 ноября журналист анонсировал выпуск репортажа из Узбекистана. Пост он сопроводил фото с хлопковых полей. Тему репортажа Пивоваров не раскрывал .  *Алексей Пивоваров признан в России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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