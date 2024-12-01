Задержанный в Узбекистане журналист Пивоваров* вышел на связь

Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), задержанный ранее в Узбекистане, сообщил о своем освобождении. Он сообщил, что встреча с местными сотрудниками МВД прошла без инцидентов.
«Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД», — написал Пивоваров в своем telegram-канале. По словам журналиста, беседа с представителями правоохранительных органов была дружелюбной, и он с коллегами продолжили свое путешествие по Узбекистану после короткой встречи.
Ранее стало известно, что в Узбекистане была задержана съемочная группа проекта «Редакция» под руководством Алексея Пивоварова. Сотрудники полиции в Нукусе провели задержание журналистов включая Фериду Масхетову, сотрудницу медиа, с целью проведения «разъяснительной беседы».
*Алексей Пивоваров признан в России иноагентом
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