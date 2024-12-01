Задержанный в Узбекистане журналист Пивоваров* вышел на связь

Российского журналиста Пивоварова*, задержанного в Узбекистане, отпустили
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Журналиста Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане
Журналиста Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане Фото:

Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), задержанный ранее в Узбекистане, сообщил о своем освобождении. Он сообщил, что встреча с местными сотрудниками МВД прошла без инцидентов.

«Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД», — написал Пивоваров в своем telegram-канале. По словам журналиста, беседа с представителями правоохранительных органов была дружелюбной, и он с коллегами продолжили свое путешествие по Узбекистану после короткой встречи.

Ранее стало известно, что в Узбекистане была задержана съемочная группа проекта «Редакция» под руководством Алексея Пивоварова. Сотрудники полиции в Нукусе провели задержание журналистов включая Фериду Масхетову, сотрудницу медиа, с целью проведения «разъяснительной беседы».

*Алексей Пивоваров признан в России иноагентом

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Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), задержанный ранее в Узбекистане, сообщил о своем освобождении. Он сообщил, что встреча с местными сотрудниками МВД прошла без инцидентов. «Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД», — написал Пивоваров в своем telegram-канале. По словам журналиста, беседа с представителями правоохранительных органов была дружелюбной, и он с коллегами продолжили свое путешествие по Узбекистану после короткой встречи. Ранее стало известно, что в Узбекистане была задержана съемочная группа проекта «Редакция» под руководством Алексея Пивоварова. Сотрудники полиции в Нукусе провели задержание журналистов включая Фериду Масхетову, сотрудницу медиа, с целью проведения «разъяснительной беседы». *Алексей Пивоваров признан в России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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