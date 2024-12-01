01 декабря 2024
30 ноября 2024
29 ноября 2024

Глава ХМАО Кухарук назвал дату запуска скандального биатлонного центра

В биатлонном центре Нижневартовска тренировочный процесс стартует 3 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр получил положительное заключение от Росгвардии и Союза биатлонистов России
Центр получил положительное заключение от Росгвардии и Союза биатлонистов России Фото:

В биатлонном центре Нижневартовска (ХМАО), который был сдан в полуготовом состоянии, тренировки по стрельбе для спортсменов начнутся с 3 декабря. Об этом в соцсети заявил губернатор округа Руслан Кухарук.

«Хорошая новость из Нижневартовска. По итогам повторного обследования выдан акт о соответствии открытого тира Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Тренировки по стрельбе для биатлонистов начнутся с 3 декабря», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

В комиссию по принятию объекта вошли специалисты Росгвардии и представитель технического комитета Союза биатлонистов России. Кухарук добавил, что ранее давал поручение решить проблему с запуском биатлонного центра.

Ранее депутат городской думы Нижневартовска Павел Лариков обвинил вице-мэра Виктора Ситникова в фиктивной сдаче биатлонного центра. Народный избранник огласил результаты проверки городской Счетной палаты, согласно которым строительство объекта фактически не завершено, хотя акты уже были подписаны.

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В биатлонном центре Нижневартовска (ХМАО), который был сдан в полуготовом состоянии, тренировки по стрельбе для спортсменов начнутся с 3 декабря. Об этом в соцсети заявил губернатор округа Руслан Кухарук. «Хорошая новость из Нижневартовска. По итогам повторного обследования выдан акт о соответствии открытого тира Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Тренировки по стрельбе для биатлонистов начнутся с 3 декабря», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. В комиссию по принятию объекта вошли специалисты Росгвардии и представитель технического комитета Союза биатлонистов России. Кухарук добавил, что ранее давал поручение решить проблему с запуском биатлонного центра. Ранее депутат городской думы Нижневартовска Павел Лариков обвинил вице-мэра Виктора Ситникова в фиктивной сдаче биатлонного центра. Народный избранник огласил результаты проверки городской Счетной палаты, согласно которым строительство объекта фактически не завершено, хотя акты уже были подписаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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