Глава ХМАО Кухарук назвал дату запуска скандального биатлонного центра

В биатлонном центре Нижневартовска (ХМАО), который был сдан в полуготовом состоянии, тренировки по стрельбе для спортсменов начнутся с 3 декабря. Об этом в соцсети заявил губернатор округа Руслан Кухарук.
«Хорошая новость из Нижневартовска. По итогам повторного обследования выдан акт о соответствии открытого тира Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Тренировки по стрельбе для биатлонистов начнутся с 3 декабря», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
В комиссию по принятию объекта вошли специалисты Росгвардии и представитель технического комитета Союза биатлонистов России. Кухарук добавил, что ранее давал поручение решить проблему с запуском биатлонного центра.
Ранее депутат городской думы Нижневартовска Павел Лариков обвинил вице-мэра Виктора Ситникова в фиктивной сдаче биатлонного центра. Народный избранник огласил результаты проверки городской Счетной палаты, согласно которым строительство объекта фактически не завершено, хотя акты уже были подписаны.
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