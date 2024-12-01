01 декабря 2024
30 ноября 2024

Команда CYBERSHOKE с курганцем в составе стала победителем турнира Winline

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Команда стала чемпионом мира по Standoff 2 Фото:

Команда CYBERSHOKE Esports, в которой состоит игрок из Кургана Максим Кряжев (FraNker), победила в турнире Winline EPIC Standoff 2 Major с призовым фондом 50 тысяч долларов. Об этом сообщили в соцсетях команды.

«Мы стали чемпионами мира по Standoff 2! Три недели назад мы подписали эту пятерку и уже подняли с ней кубок», — сообщили в telegram-канале команды.

Winline EPIC Standoff 2 Major — это киберспортивный турнир по игре Standoff 2. В 2024 году он проходил с 31 октября по 30 ноября.

Сообщалось, что команда Team Spirit под руководством курганца Леонида Вишнякова заняла второе место на турнире BLAST Premier World Final 2024 по игре Counter-Strike. Игроки выиграли приз в размере 250 тысяч долларов.

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Команда CYBERSHOKE Esports, в которой состоит игрок из Кургана Максим Кряжев (FraNker), победила в турнире Winline EPIC Standoff 2 Major с призовым фондом 50 тысяч долларов. Об этом сообщили в соцсетях команды. «Мы стали чемпионами мира по Standoff 2! Три недели назад мы подписали эту пятерку и уже подняли с ней кубок», — сообщили в telegram-канале команды. Winline EPIC Standoff 2 Major — это киберспортивный турнир по игре Standoff 2. В 2024 году он проходил с 31 октября по 30 ноября. Сообщалось, что команда Team Spirit под руководством курганца Леонида Вишнякова заняла второе место на турнире BLAST Premier World Final 2024 по игре Counter-Strike. Игроки выиграли приз в размере 250 тысяч долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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