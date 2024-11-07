Киберспортсмен из Кургана с командой выиграл 250 тысяч долларов на престижном турнире

Курганец из команды Team Spirit занял второе место на киберспортивном турнире
© Служба новостей «URA.RU»
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Киберспортсмен из Кургана вместе с командой занял второе место на престижном турнире
Киберспортсмен из Кургана вместе с командой занял второе место на престижном турнире Фото:

Киберспортивная команда Team Spirit, под руководством курганца Леонида Вишнякова, известного как chopper, заняла второе место на престижном турнире BLAST Premier World Final 2024 по игре Counter-Strike. Как сообщает игроки на своей странице в соцсетях, они выиграли приз в размере 250 тысяч долларов.

После успешного выступления команда выразила благодарность своим фанатам. «Занимаем второе место на Blast Premier World Final 2024. Спасибо всем за поддержку», — говорится в посте команды Team Spirit в социальной сети Instagram*.

BLAST Premier World Final является одним из ключевых событий в мировом киберспорте, привлекающим лучшие команды со всего мира. Соревнования проходят по игре Counter-Strike 2. Команда Team Spirit играла против немцев из G2. Однако итоговый результат составил 0:3. 

*Instagram — сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России.

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Киберспортивная команда Team Spirit, под руководством курганца Леонида Вишнякова, известного как chopper, заняла второе место на престижном турнире BLAST Premier World Final 2024 по игре Counter-Strike. Как сообщает игроки на своей странице в соцсетях, они выиграли приз в размере 250 тысяч долларов. После успешного выступления команда выразила благодарность своим фанатам. «Занимаем второе место на Blast Premier World Final 2024. Спасибо всем за поддержку», — говорится в посте команды Team Spirit в социальной сети Instagram*. BLAST Premier World Final является одним из ключевых событий в мировом киберспорте, привлекающим лучшие команды со всего мира. Соревнования проходят по игре Counter-Strike 2. Команда Team Spirit играла против немцев из G2. Однако итоговый результат составил 0:3.  *Instagram — сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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