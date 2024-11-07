Киберспортсмен из Кургана с командой выиграл 250 тысяч долларов на престижном турнире

Киберспортивная команда Team Spirit, под руководством курганца Леонида Вишнякова, известного как chopper, заняла второе место на престижном турнире BLAST Premier World Final 2024 по игре Counter-Strike. Как сообщает игроки на своей странице в соцсетях, они выиграли приз в размере 250 тысяч долларов.
После успешного выступления команда выразила благодарность своим фанатам. «Занимаем второе место на Blast Premier World Final 2024. Спасибо всем за поддержку», — говорится в посте команды Team Spirit в социальной сети Instagram*.
BLAST Premier World Final является одним из ключевых событий в мировом киберспорте, привлекающим лучшие команды со всего мира. Соревнования проходят по игре Counter-Strike 2. Команда Team Spirit играла против немцев из G2. Однако итоговый результат составил 0:3.
*Instagram — сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России.
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