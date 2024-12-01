В Перми автобусы не доезжают до микрорайона из-за утечки воды

Автобусы не могут попасть на остановки «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская»
Четыре автобусных маршрута перестали заезжать на конечную остановку «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская». Причиной стала утечка воды, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Перми.
«Автобусы №№14, 16, 57 и 59 не заезжают на конечную „Микрорайон Юбилейный“ и „улица 2-я Запорожская“. Причиной стала утечка воды», — пишет ведомство.
О проблеме пермский департамент транспорта сообщил 1 декабря. Решение пока что не было озвучено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!