01 декабря 2024
30 ноября 2024

В Перми автобусы не доезжают до микрорайона из-за утечки воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы не могут попасть на остановки «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская»
Автобусы не могут попасть на остановки «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская» Фото:

Четыре автобусных маршрута перестали заезжать на конечную остановку «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская». Причиной стала утечка воды, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Перми.

«Автобусы №№14, 16, 57 и 59 не заезжают на конечную „Микрорайон Юбилейный“ и „улица 2-я Запорожская“. Причиной стала утечка воды», — пишет ведомство.

О проблеме пермский департамент транспорта сообщил 1 декабря. Решение пока что не было озвучено.

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Четыре автобусных маршрута перестали заезжать на конечную остановку «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская». Причиной стала утечка воды, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Перми. «Автобусы №№14, 16, 57 и 59 не заезжают на конечную „Микрорайон Юбилейный“ и „улица 2-я Запорожская“. Причиной стала утечка воды», — пишет ведомство. О проблеме пермский департамент транспорта сообщил 1 декабря. Решение пока что не было озвучено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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