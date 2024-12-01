Синоптик раскрыл, когда холода вторгнутся в Свердловскую область

В Свердловской области похолодает с четверга 5 декабря из-за холодного фронта и антициклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Теплый период закончится в четверг, когда через регион будет проходить холодный фронт. За фронтом вторжение холодного воздуха произойдет по восточной периферии антициклона, который к тому времени выйдет со стороны Скандинавии на европейскую территорию страны. Предварительно, осадки на холодном фронте также небольшие», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области начало первой недели декабря ожидается аномально теплым. Температура в регионе 2 декабря прогреется до +1 градуса.
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