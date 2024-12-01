01 декабря 2024

Синоптик раскрыл, когда холода вторгнутся в Свердловскую область

Синоптик Пулин: в Свердловской области похолодает к 5 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Антициклон с холодным воздухом придет из Скандинавии
Антициклон с холодным воздухом придет из Скандинавии Фото:

В Свердловской области похолодает с четверга 5 декабря из-за холодного фронта и антициклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Теплый период закончится в четверг, когда через регион будет проходить холодный фронт. За фронтом вторжение холодного воздуха произойдет по восточной периферии антициклона, который к тому времени выйдет со стороны Скандинавии на европейскую территорию страны. Предварительно, осадки на холодном фронте также небольшие», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области начало первой недели декабря ожидается аномально теплым. Температура в регионе 2 декабря прогреется до +1 градуса.

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В Свердловской области похолодает с четверга 5 декабря из-за холодного фронта и антициклона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Теплый период закончится в четверг, когда через регион будет проходить холодный фронт. За фронтом вторжение холодного воздуха произойдет по восточной периферии антициклона, который к тому времени выйдет со стороны Скандинавии на европейскую территорию страны. Предварительно, осадки на холодном фронте также небольшие», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области начало первой недели декабря ожидается аномально теплым. Температура в регионе 2 декабря прогреется до +1 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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