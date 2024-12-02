Производители оружия получили рекордный заработок

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Российский «Ростех» вошел в топ-100 компаний по производству оружия по полученной прибыли
Российский «Ростех» вошел в топ-100 компаний по производству оружия по полученной прибыли Фото:

В 2023 году доходы ста крупнейших мировых компаний, производителей оружия, увеличились до 632 млрд долларов, что на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом. Список компаний и их доходы составил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute —SIPRI) в своем ежегоднике. В топ-100 попало и две компании из России: «Ростех» и Объединенная судостроительная корпорация.

«В 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний — производителей оружия от продажи их продукции и предоставления связанных с этим услуг выросли до 632 млрд долларов, что на 4,2% больше, чем в 2022-м», — сообщил РБК со ссылкой на SIPRI. Наибольший рост доходов зафиксирован в России и на Ближнем Востоке, где показатели увеличились на 40% и 18% соответственно. Хотя от РФ эксперты включили в топ-100 только две компании, ссылаясь на «отсутствие доступных данных».

По мнению экспертов SIPRI, увеличение доходов российских корпораций связано с ростом производства разнообразного вооружения в ответ на усиленный спрос, обусловленный боевыми действиями на территории Украины. «Россия перешла к стратегии истощения, интенсифицируя производство оружия для поддержания затяжного конфликта», — отмечается в ежегоднике.

В США, где находится 41 из 100 крупнейших компаний, совокупные доходы выросли на 2,5%, достигнув 317 млрд долларов. Тем не менее, доходы двух крупнейших американских компаний — Lockheed Martin и RTX — сократились из-за проблем с цепочками поставок в авиационной и противоракетной обороне.

Европейских компаний в списке оказалось 27, не включая российские. Их доход вырос на 0,2%, до 133 млрд долларов. Туда же попала единственна компания JSC Ukrainian Defense Industry с Украины. Ее доход на 2023 год составил 2,2 млрд долларов (прирост на 69%).

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В 2023 году доходы ста крупнейших мировых компаний, производителей оружия, увеличились до 632 млрд долларов, что на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом. Список компаний и их доходы составил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute —SIPRI) в своем ежегоднике. В топ-100 попало и две компании из России: «Ростех» и Объединенная судостроительная корпорация. «В 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний — производителей оружия от продажи их продукции и предоставления связанных с этим услуг выросли до 632 млрд долларов, что на 4,2% больше, чем в 2022-м», — сообщил РБК со ссылкой на SIPRI. Наибольший рост доходов зафиксирован в России и на Ближнем Востоке, где показатели увеличились на 40% и 18% соответственно. Хотя от РФ эксперты включили в топ-100 только две компании, ссылаясь на «отсутствие доступных данных». По мнению экспертов SIPRI, увеличение доходов российских корпораций связано с ростом производства разнообразного вооружения в ответ на усиленный спрос, обусловленный боевыми действиями на территории Украины. «Россия перешла к стратегии истощения, интенсифицируя производство оружия для поддержания затяжного конфликта», — отмечается в ежегоднике. В США, где находится 41 из 100 крупнейших компаний, совокупные доходы выросли на 2,5%, достигнув 317 млрд долларов. Тем не менее, доходы двух крупнейших американских компаний — Lockheed Martin и RTX — сократились из-за проблем с цепочками поставок в авиационной и противоракетной обороне. Европейских компаний в списке оказалось 27, не включая российские. Их доход вырос на 0,2%, до 133 млрд долларов. Туда же попала единственна компания JSC Ukrainian Defense Industry с Украины. Ее доход на 2023 год составил 2,2 млрд долларов (прирост на 69%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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