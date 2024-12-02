Производители оружия получили рекордный заработок

В 2023 году доходы ста крупнейших мировых компаний, производителей оружия, увеличились до 632 млрд долларов, что на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом. Список компаний и их доходы составил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute —SIPRI) в своем ежегоднике. В топ-100 попало и две компании из России: «Ростех» и Объединенная судостроительная корпорация.
«В 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний — производителей оружия от продажи их продукции и предоставления связанных с этим услуг выросли до 632 млрд долларов, что на 4,2% больше, чем в 2022-м», — сообщил РБК со ссылкой на SIPRI. Наибольший рост доходов зафиксирован в России и на Ближнем Востоке, где показатели увеличились на 40% и 18% соответственно. Хотя от РФ эксперты включили в топ-100 только две компании, ссылаясь на «отсутствие доступных данных».
По мнению экспертов SIPRI, увеличение доходов российских корпораций связано с ростом производства разнообразного вооружения в ответ на усиленный спрос, обусловленный боевыми действиями на территории Украины. «Россия перешла к стратегии истощения, интенсифицируя производство оружия для поддержания затяжного конфликта», — отмечается в ежегоднике.
В США, где находится 41 из 100 крупнейших компаний, совокупные доходы выросли на 2,5%, достигнув 317 млрд долларов. Тем не менее, доходы двух крупнейших американских компаний — Lockheed Martin и RTX — сократились из-за проблем с цепочками поставок в авиационной и противоракетной обороне.
Европейских компаний в списке оказалось 27, не включая российские. Их доход вырос на 0,2%, до 133 млрд долларов. Туда же попала единственна компания JSC Ukrainian Defense Industry с Украины. Ее доход на 2023 год составил 2,2 млрд долларов (прирост на 69%).
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