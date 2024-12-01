01 декабря 2024

Свердловчане выбрали легендарный мотоцикл в жарком голосовании о достоянии Урала

В голосовании «Достояние Среднего Урала» победил мотоцикл «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклы «Урал» собирают в Ирбите
Мотоциклы «Урал» собирают в Ирбите Фото:

Победителем конкурса «Достояние Среднего Урала», в котором приняло участие рекордное число свердловчан, стал легендарный мотоцикл «Урал». Ближайшего конкурента — музейный комплекс УГМК — он обогнал всего на тысячу голосов. Итоги конкурса подвели в Общественной палате Свердловской области.

«Конкурс проводится третий раз и в этом году интерес к нему колоссальный. Если в первый раз свердловчане отдали 50 тысяч голосов, во второй — почти 67 тысяч, то сейчас — больше 158 тысяч. Хочу отметить, что борьба была очень жаркой. Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. До последнего нельзя было сказать, кто победит. Это свидетельствует о том, что конкурс стал знаковым проектом для Свердловской области», — прокомментировал председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Всего на конкурс поступило 107 заявок, из них отобрали 15. Мотоциклы «Урал» активно поддерживал волонтерский центр лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева, призывы голосовать за него размещали на многих платформах. За музейный комплекс УГМК — УГМК. 

Конкурс проводился при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Его цель — популяризация уникальности и самобытности региона. Общественный статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, связанным с регионом и имеющим для него особое значение.

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Победителем конкурса «Достояние Среднего Урала», в котором приняло участие рекордное число свердловчан, стал легендарный мотоцикл «Урал». Ближайшего конкурента — музейный комплекс УГМК — он обогнал всего на тысячу голосов. Итоги конкурса подвели в Общественной палате Свердловской области. «Конкурс проводится третий раз и в этом году интерес к нему колоссальный. Если в первый раз свердловчане отдали 50 тысяч голосов, во второй — почти 67 тысяч, то сейчас — больше 158 тысяч. Хочу отметить, что борьба была очень жаркой. Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. До последнего нельзя было сказать, кто победит. Это свидетельствует о том, что конкурс стал знаковым проектом для Свердловской области», — прокомментировал председатель Общественной палаты региона Александр Левин. Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Всего на конкурс поступило 107 заявок, из них отобрали 15. Мотоциклы «Урал» активно поддерживал волонтерский центр лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева, призывы голосовать за него размещали на многих платформах. За музейный комплекс УГМК — УГМК.  Конкурс проводился при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Его цель — популяризация уникальности и самобытности региона. Общественный статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, связанным с регионом и имеющим для него особое значение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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