Свердловчане выбрали легендарный мотоцикл в жарком голосовании о достоянии Урала

Победителем конкурса «Достояние Среднего Урала», в котором приняло участие рекордное число свердловчан, стал легендарный мотоцикл «Урал». Ближайшего конкурента — музейный комплекс УГМК — он обогнал всего на тысячу голосов. Итоги конкурса подвели в Общественной палате Свердловской области.
«Конкурс проводится третий раз и в этом году интерес к нему колоссальный. Если в первый раз свердловчане отдали 50 тысяч голосов, во второй — почти 67 тысяч, то сейчас — больше 158 тысяч. Хочу отметить, что борьба была очень жаркой. Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. До последнего нельзя было сказать, кто победит. Это свидетельствует о том, что конкурс стал знаковым проектом для Свердловской области», — прокомментировал председатель Общественной палаты региона Александр Левин.
Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Всего на конкурс поступило 107 заявок, из них отобрали 15. Мотоциклы «Урал» активно поддерживал волонтерский центр лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева, призывы голосовать за него размещали на многих платформах. За музейный комплекс УГМК — УГМК.
Конкурс проводился при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Его цель — популяризация уникальности и самобытности региона. Общественный статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, связанным с регионом и имеющим для него особое значение.
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