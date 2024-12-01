Изъятые у пьяниц в Магнитогорске автомобили отправили на фронт

В Магнитогорске (Челябинская область) автомобили любителей пьяной езды изъяли и отправили на фронт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, каждый из них не первый раз попался пьяным за рулем.
«В списке четыре автомобиля: Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Golf. В отношении каждого из уже бывших владельцев были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Судом им назначены наказания в виде обязательных работ на срок от 200 до 240 часов, лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок от двух до двух с половиной лет. В качестве дополнительного наказания автомобили были конфискованы в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, в рамках исполнительных производств судебные приставы подготовили документы по конфискованному имуществу должников. Через Росимущество информация была передана в Минобороны РФ. Там приняли решение о приеме автомобилей для нужд военных. Транспортные средства уже переданы военнослужащим.
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