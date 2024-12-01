01 декабря 2024

В Перми подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в Перми вырастет с 15 апреля 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году проезд в Перми будет стоить 40 рублей
В 2025 году проезд в Перми будет стоить 40 рублей Фото:

Стоимость проезда в Перми вырастет до 40 рублей с 15 апреля 2025 года. Это следует из постановления главы города Эдуарда Соснина.

«Установить с 15 апреля 2025 года тариф в размере 40 рублей. С 15 апреля 2026 года — в размере 43 рублей. С 15 апреля 2027 года — в размере 46 рублей», — говорится в документе.

Предыдущее повышение стоимости проезда произошло 15 апреля 2024 года. Стоимость разовой поездки выросла с 35 до 37 рублей. 

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Стоимость проезда в Перми вырастет до 40 рублей с 15 апреля 2025 года. Это следует из постановления главы города Эдуарда Соснина. «Установить с 15 апреля 2025 года тариф в размере 40 рублей. С 15 апреля 2026 года — в размере 43 рублей. С 15 апреля 2027 года — в размере 46 рублей», — говорится в документе. Предыдущее повышение стоимости проезда произошло 15 апреля 2024 года. Стоимость разовой поездки выросла с 35 до 37 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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