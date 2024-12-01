В Перми подорожает проезд в общественном транспорте

В 2025 году проезд в Перми будет стоить 40 рублей
Стоимость проезда в Перми вырастет до 40 рублей с 15 апреля 2025 года. Это следует из постановления главы города Эдуарда Соснина.
«Установить с 15 апреля 2025 года тариф в размере 40 рублей. С 15 апреля 2026 года — в размере 43 рублей. С 15 апреля 2027 года — в размере 46 рублей», — говорится в документе.
Предыдущее повышение стоимости проезда произошло 15 апреля 2024 года. Стоимость разовой поездки выросла с 35 до 37 рублей.
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