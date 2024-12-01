Помилованный Путиным боец СВО сбежал из части и задушил мужчину в Екатеринбурге

02 декабря 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Солдат ранее был не раз судим, в том числе и за убийство (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Солдат, помилованный указом президента РФ Владимира Путина в связи с участием в СВО, сбежал из воинской части и задушил в Екатеринбурге собутыльника. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «43-летний мужчина ранее был многократно судим, но в 2023 году его освободили от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании“. Он отправился на СВО, однако в августе самовольно оставил часть. Спустя время он объявился в Екатеринбурге», — сообщил собеседник агентства. 30 ноября дезертир пришел к гости к местному жителю, 57-летнему мужчине, в его квартиру на улице Просторная. Во время застолья у них случился конфликт, боец избил хозяина, а потом задушил. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат, помилованный указом президента РФ Владимира Путина в связи с участием в СВО, сбежал из воинской части и задушил в Екатеринбурге собутыльника. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «43-летний мужчина ранее был многократно судим, но в 2023 году его освободили от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании“. Он отправился на СВО, однако в августе самовольно оставил часть. Спустя время он объявился в Екатеринбурге», — сообщил собеседник агентства. 30 ноября дезертир пришел к гости к местному жителю, 57-летнему мужчине, в его квартиру на улице Просторная. Во время застолья у них случился конфликт, боец избил хозяина, а потом задушил. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит.