01 декабря 2024

Помилованный Путиным боец СВО сбежал из части и задушил мужчину в Екатеринбурге

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Солдат ранее был не раз судим, в том числе и за убийство (архивное фото) Фото:

Солдат, помилованный указом президента РФ Владимира Путина в связи с участием в СВО, сбежал из воинской части и задушил в Екатеринбурге собутыльника. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«43-летний мужчина ранее был многократно судим, но в 2023 году его освободили от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании“. Он отправился на СВО, однако в августе самовольно оставил часть. Спустя время он объявился в Екатеринбурге», — сообщил собеседник агентства. 30 ноября дезертир пришел к гости к местному жителю, 57-летнему мужчине, в его квартиру на улице Просторная. Во время застолья у них случился конфликт, боец избил хозяина, а потом задушил.

Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит.

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Солдат, помилованный указом президента РФ Владимира Путина в связи с участием в СВО, сбежал из воинской части и задушил в Екатеринбурге собутыльника. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «43-летний мужчина ранее был многократно судим, но в 2023 году его освободили от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании“. Он отправился на СВО, однако в августе самовольно оставил часть. Спустя время он объявился в Екатеринбурге», — сообщил собеседник агентства. 30 ноября дезертир пришел к гости к местному жителю, 57-летнему мужчине, в его квартиру на улице Просторная. Во время застолья у них случился конфликт, боец избил хозяина, а потом задушил. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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