«В камерах по 20 человек!»: свердловские СИЗО переполнились

В Свердловской области переполнились СИЗО

02 декабря 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Ситуацию якобы пытаются решить вывозом арестантов в другие регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области, по неофициальным данным, переполнились следственные изоляторы, где содержат подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Из-за этого в камерах может появиться напряженная обстановка, считает источник URA.RU. «Сейчас в камерах по 20 человек сидят! При этом сами камеры рассчитаны максимум на четверых. Из-за того, что мест почти нет, рядом сажают людей, которые не должны находиться в одном помещении. Так, к примеру, вместе сажают „первохода“ и матерого арестанта, отмотавшего не один срок», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, проблему якобы пытаются решить тем, что арестантов вывозят в другие регионы. «Мне известно, что из Екатеринбурга заключенных отправляют в Нижний Тагил, Омск и Киров», — сказал собеседник. В пресс-службе свердловского ГУФСИН опровергли URA.RU сведения о переполненности изоляторов. «Все в лимите», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области, по неофициальным данным, переполнились следственные изоляторы, где содержат подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Из-за этого в камерах может появиться напряженная обстановка, считает источник URA.RU. «Сейчас в камерах по 20 человек сидят! При этом сами камеры рассчитаны максимум на четверых. Из-за того, что мест почти нет, рядом сажают людей, которые не должны находиться в одном помещении. Так, к примеру, вместе сажают „первохода“ и матерого арестанта, отмотавшего не один срок», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, проблему якобы пытаются решить тем, что арестантов вывозят в другие регионы. «Мне известно, что из Екатеринбурга заключенных отправляют в Нижний Тагил, Омск и Киров», — сказал собеседник. В пресс-службе свердловского ГУФСИН опровергли URA.RU сведения о переполненности изоляторов. «Все в лимите», — сообщили в ведомстве.