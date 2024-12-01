01 декабря 2024

«В камерах по 20 человек!»: свердловские СИЗО переполнились

В Свердловской области переполнились СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония ИК2 на станции Просвет. Курган, сизо, ик2
Ситуацию якобы пытаются решить вывозом арестантов в другие регионы Фото:

В Свердловской области, по неофициальным данным, переполнились следственные изоляторы, где содержат подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Из-за этого в камерах может появиться напряженная обстановка, считает источник URA.RU.

«Сейчас в камерах по 20 человек сидят! При этом сами камеры рассчитаны максимум на четверых. Из-за того, что мест почти нет, рядом сажают людей, которые не должны находиться в одном помещении. Так, к примеру, вместе сажают „первохода“ и матерого арестанта, отмотавшего не один срок», — сказал собеседник агентства.

По словам второго источника, проблему якобы пытаются решить тем, что арестантов вывозят в другие регионы. «Мне известно, что из Екатеринбурга заключенных отправляют в Нижний Тагил, Омск и Киров», — сказал собеседник.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН опровергли URA.RU сведения о переполненности изоляторов. «Все в лимите», — сообщили в ведомстве.

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В Свердловской области, по неофициальным данным, переполнились следственные изоляторы, где содержат подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Из-за этого в камерах может появиться напряженная обстановка, считает источник URA.RU. «Сейчас в камерах по 20 человек сидят! При этом сами камеры рассчитаны максимум на четверых. Из-за того, что мест почти нет, рядом сажают людей, которые не должны находиться в одном помещении. Так, к примеру, вместе сажают „первохода“ и матерого арестанта, отмотавшего не один срок», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, проблему якобы пытаются решить тем, что арестантов вывозят в другие регионы. «Мне известно, что из Екатеринбурга заключенных отправляют в Нижний Тагил, Омск и Киров», — сказал собеседник. В пресс-службе свердловского ГУФСИН опровергли URA.RU сведения о переполненности изоляторов. «Все в лимите», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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