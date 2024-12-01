Ямальский авиаперевозчик анонсировал дополнительные рейсы в конце декабря

Авиакомпания «Ямал» сообщила о ряде дополнительных рейсов. Перелет будет доступен между Тюменью, Салехардом, Надымом, Ноябрьском и Москвой в конце декабря и 7 января. Об этом URA.RU стало известно из сообщения авиаперевозчика в социальных сетях.
«24 декабря 2024, 28 декабря 2024 и 7 января 2025: рейсы 9846/9845 „Тюмень — Салехард“. Вылет из Тюмени в 15:20, вылет из Салехарда в 18:20», — сообщила авиакомпания «Ямал» в группе в VK.
Также ряд дополнительных перелетов доступен в следующие дни:
- 26 декабря 2024: рейсы 9846/9845 «Тюмень — Салехард». Вылет из Тюмени в 09:20, вылет из Салехарда в 12:40;
- 31 декабря 2024: рейсы 9846/9845 «Тюмень — Салехард». Вылет из Тюмени в 13:30, вылет из Салехарда в 16:30;
- 25 декабря 2024 и 29 декабря 2024: рейсы 9873/9874 «Москва (ДМЕ) — Надым». Вылет из Москвы (ДМЕ) в 03:45, вылет из Надыма в 10:20;
- 7 января 2025: рейсы 9849/9850 «Тюмень — Ноябрьск». Вылет из Тюмени в 07:25, вылет из Ноябрьска в 10:00;
- 7 января 2025: рейсы 9847/9848 «Тюмень — Надым». Вылет из Тюмени в 12:50, вылет из Надыма в 15:20.
Ранее URA.RU сообщало, что ввиакомпания «Ямал» анонсировала дополнительные рейсы из Нового Уренгоя (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО) в Тюмень на праздничные дни января 2025 года. Дополнительно из Тюмени в Ноябрьск и обратно можно будет улететь 9 января.
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