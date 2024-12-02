Минобороны объявило о подготовке контрактников для участия в СВО

Министерство обороны Российской Федерации объявило о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в специальной военной операции. Военнослужащие прошли специальную подготовку в резервных полках. Об этом рассказал начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев.
«[Военнослужащие] добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих», — написал рассказал Бувальцев. Его слова передает издание «Красная Звезда».
О формировании девяти резервных полков для каждой группировки войск в 2023 году сообщал ранее действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. Год назад он сообщал, что резервный полк есть в каждой армии.
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