Минобороны объявило о подготовке контрактников для участия в СВО

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Более 300 тысяч военнослужащих прошли обучение в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в специальной военной операции
Более 300 тысяч военнослужащих прошли обучение в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в специальной военной операции Фото:

Министерство обороны Российской Федерации объявило о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в специальной военной операции. Военнослужащие прошли специальную подготовку в резервных полках. Об этом рассказал начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев.

«[Военнослужащие] добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих», — написал рассказал Бувальцев. Его слова передает издание «Красная Звезда». 

О формировании девяти резервных полков для каждой группировки войск в 2023 году сообщал ранее действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. Год назад он сообщал, что резервный полк есть в каждой армии. 

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Министерство обороны Российской Федерации объявило о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в специальной военной операции. Военнослужащие прошли специальную подготовку в резервных полках. Об этом рассказал начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев. «[Военнослужащие] добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих», — написал рассказал Бувальцев. Его слова передает издание «Красная Звезда».  О формировании девяти резервных полков для каждой группировки войск в 2023 году сообщал ранее действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. Год назад он сообщал, что резервный полк есть в каждой армии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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