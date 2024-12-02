Японские шпионы 60 лет воевали во Второй мировой войне: подкаст URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»

02 декабря 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Новый подкаст URA.RU расскажет о неоднозначном окончании Второй мировой войны Фото: URA.RU Вторая мировая война официально завершилась 2 сентября 1945 года, однако сопротивление отдельных групп диверсантов продолжалось на протяжении многих последующих лет. Последний отряд партизан сдался властям только 2005 году. На протяжении 60 лет на филиппинском острове Минданао оставались два японских военнослужащих: 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути и 87-летний лейтенант Иосио Ямакавы. Они верили в продолжение войны. Только достигнув глубокой старости, граждане Японии признали поражение. Полную историю «последних самураев Императора» преподнесли в новом выпуске «По фактам», которое можно посмотреть в VK Видео. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео . Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторая мировая война официально завершилась 2 сентября 1945 года, однако сопротивление отдельных групп диверсантов продолжалось на протяжении многих последующих лет. Последний отряд партизан сдался властям только 2005 году. На протяжении 60 лет на филиппинском острове Минданао оставались два японских военнослужащих: 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути и 87-летний лейтенант Иосио Ямакавы. Они верили в продолжение войны. Только достигнув глубокой старости, граждане Японии признали поражение. Полную историю «последних самураев Императора» преподнесли в новом выпуске «По фактам», которое можно посмотреть в VK Видео. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!