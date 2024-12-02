Японские шпионы 60 лет воевали во Второй мировой войне: подкаст URA.RU

Новый подкаст URA.RU расскажет о неоднозначном окончании Второй мировой войныФото: URA.RU
Вторая мировая война официально завершилась 2 сентября 1945 года, однако сопротивление отдельных групп диверсантов продолжалось на протяжении многих последующих лет. Последний отряд партизан сдался властям только 2005 году.
На протяжении 60 лет на филиппинском острове Минданао оставались два японских военнослужащих: 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути и 87-летний лейтенант Иосио Ямакавы. Они верили в продолжение войны. Только достигнув глубокой старости, граждане Японии признали поражение.
Полную историю «последних самураев Императора» преподнесли в новом выпуске «По фактам», которое можно посмотреть в VK Видео.
Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Вторая мировая война официально завершилась 2 сентября 1945 года, однако сопротивление отдельных групп диверсантов продолжалось на протяжении многих последующих лет. Последний отряд партизан сдался властям только 2005 году. На протяжении 60 лет на филиппинском острове Минданао оставались два японских военнослужащих: 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути и 87-летний лейтенант Иосио Ямакавы. Они верили в продолжение войны. Только достигнув глубокой старости, граждане Японии признали поражение. Полную историю «последних самураев Императора» преподнесли в новом выпуске «По фактам», которое можно посмотреть в VK Видео. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!