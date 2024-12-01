Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору одежды для морозов

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа дал рекомендации по выбору зимней одежды для морозной погоды. Специалисты посоветовали одеваться в несколько слоев, чтобы обеспечить комфорт и защиту от холода.
«Основной принцип выбора зимней одежды — многослойность, или принцип „капусты“. Одежда должна состоять из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет свою функцию по поддержанию тепла и отведению влаги», — пояснили специалисты окружного Роспотребнадзора на официальном сайте.
Как отмечают эксперты, первым слоем служит термобельё, которое отводит влагу от кожи, второй слой должен содержать утеплитель для сохранения тепла, а третий — защищать от ветра, снега и дождя. При выборе курток и пуховиков для зимы важно учитывать тип утеплителя. В сильные морозы предпочтительно носить верхнюю одежду с утеплителем из натуральных материалов, таких как пух. Для менее холодных температур можно выбрать синтетические наполнители — синтепон или холлофайбер.
Ранее URA.RU сообщало о том, что местами на территории ХМАО синоптики прогнозируют в ночь на 3 декабря похолодание до -25 градусов . Ожидается небольшой, местами умеренный снег.
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