01 декабря 2024
30 ноября 2024

Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору одежды для морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО посоветовал в морозы носить куртки на пуху
Роспотребнадзор ХМАО посоветовал в морозы носить куртки на пуху Фото:

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа дал рекомендации по выбору зимней одежды для морозной погоды. Специалисты посоветовали одеваться в несколько слоев, чтобы обеспечить комфорт и защиту от холода.

«Основной принцип выбора зимней одежды — многослойность, или принцип „капусты“.  Одежда должна состоять из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет свою функцию по поддержанию тепла и отведению влаги», — пояснили специалисты окружного Роспотребнадзора на официальном сайте.

Как отмечают эксперты, первым слоем служит термобельё, которое отводит влагу от кожи, второй слой должен содержать утеплитель для сохранения тепла, а третий — защищать от ветра, снега и дождя. При выборе курток и пуховиков для зимы важно учитывать тип утеплителя. В сильные морозы предпочтительно носить верхнюю одежду с утеплителем из натуральных материалов, таких как пух. Для менее холодных температур можно выбрать синтетические наполнители — синтепон или холлофайбер.

Ранее URA.RU сообщало о том, что местами на территории ХМАО синоптики прогнозируют в ночь на 3 декабря похолодание до -25 градусов . Ожидается небольшой, местами умеренный снег.

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Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа дал рекомендации по выбору зимней одежды для морозной погоды. Специалисты посоветовали одеваться в несколько слоев, чтобы обеспечить комфорт и защиту от холода. «Основной принцип выбора зимней одежды — многослойность, или принцип „капусты“.  Одежда должна состоять из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет свою функцию по поддержанию тепла и отведению влаги», — пояснили специалисты окружного Роспотребнадзора на официальном сайте. Как отмечают эксперты, первым слоем служит термобельё, которое отводит влагу от кожи, второй слой должен содержать утеплитель для сохранения тепла, а третий — защищать от ветра, снега и дождя. При выборе курток и пуховиков для зимы важно учитывать тип утеплителя. В сильные морозы предпочтительно носить верхнюю одежду с утеплителем из натуральных материалов, таких как пух. Для менее холодных температур можно выбрать синтетические наполнители — синтепон или холлофайбер. Ранее URA.RU сообщало о том, что местами на территории ХМАО синоптики прогнозируют в ночь на 3 декабря похолодание до -25 градусов . Ожидается небольшой, местами умеренный снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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