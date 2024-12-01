Минобороны РФ рекомендовало комплекс «Сфера» радиозавода «Полет» в качестве эффективного противодействия боевым дронам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, испытания прошли в лабораторных и боевых условиях.
«Изделие подтвердило работоспособность в одном из научно-исследовательских институтов Минобороны РФ. По результатам испытаний ведомство включило мобильный комплекс „Сфера“ в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам», — заявили URA.RU на заводе.
«Сфера-МБ» предназначен для подавления каналов управления дронами коммерческого типа и FPV-дронов. Преимущество изделия заключается в возможности установки на автомобиль и подавлении беспилотников даже в движении.
Комплекс оснащен логопериодическими антеннами, которые автоматически создают помехи сигналам управления и навигации дронов. Работа комплекса дезориентирует квадрокоптеры.
В сентябре радиозавод «Полет» отправил мобильный комплекс «Сфера-МБ» в зону проведения спецоперации вместе с гуманитарным грузом. Разработку предприятия поддержали на уровне Госдумы и областного комитета КПРФ, отметив ее уникальные возможности.
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