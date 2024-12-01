01 декабря 2024

Минобороны рекомендовало изделие челябинского завода для борьбы с дронами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский комплекс назван эффективным средством при подавлении боевых дронов
Челябинский комплекс назван эффективным средством при подавлении боевых дронов Фото:

Минобороны РФ рекомендовало комплекс «Сфера» радиозавода «Полет» в качестве эффективного противодействия боевым дронам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, испытания прошли в лабораторных и боевых условиях.

«Изделие подтвердило работоспособность в одном из научно-исследовательских институтов Минобороны РФ. По результатам испытаний ведомство включило мобильный комплекс „Сфера“ в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам», — заявили URA.RU на заводе.

«Сфера-МБ» предназначен для подавления каналов управления дронами коммерческого типа и FPV-дронов. Преимущество изделия заключается в возможности установки на автомобиль и подавлении беспилотников даже в движении.

Комплекс оснащен логопериодическими антеннами, которые автоматически создают помехи сигналам управления и навигации дронов. Работа комплекса дезориентирует квадрокоптеры.

В сентябре радиозавод «Полет» отправил мобильный комплекс «Сфера-МБ» в зону проведения спецоперации вместе с гуманитарным грузом. Разработку предприятия поддержали на уровне Госдумы и областного комитета КПРФ, отметив ее уникальные возможности.

Особенностью разработки является ее мобильность
Особенностью разработки является ее мобильность
Фото:

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Минобороны РФ рекомендовало комплекс «Сфера» радиозавода «Полет» в качестве эффективного противодействия боевым дронам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, испытания прошли в лабораторных и боевых условиях. «Изделие подтвердило работоспособность в одном из научно-исследовательских институтов Минобороны РФ. По результатам испытаний ведомство включило мобильный комплекс „Сфера“ в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам», — заявили URA.RU на заводе. «Сфера-МБ» предназначен для подавления каналов управления дронами коммерческого типа и FPV-дронов. Преимущество изделия заключается в возможности установки на автомобиль и подавлении беспилотников даже в движении. Комплекс оснащен логопериодическими антеннами, которые автоматически создают помехи сигналам управления и навигации дронов. Работа комплекса дезориентирует квадрокоптеры. В сентябре радиозавод «Полет» отправил мобильный комплекс «Сфера-МБ» в зону проведения спецоперации вместе с гуманитарным грузом. Разработку предприятия поддержали на уровне Госдумы и областного комитета КПРФ, отметив ее уникальные возможности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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