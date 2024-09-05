05 сентября 2024

Оборонный завод из Челябинска направил на СВО новый комплекс против дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский комплекс позволит нейтрализовать управление беспилотниками
Челябинский комплекс позволит нейтрализовать управление беспилотниками Фото:

Оборонный радиозавод «Полет» из Челябинска 6 сентября отправил в зону проведения спецоперации новый комплекс против беспилотников. Как URA.RU в пресс-службе предприятия, техника будет нейтрализовывать дроны прямо с автомобиля.

«Мобильный комплекс „Сфера-МБ“, произведенный на челябинском радиозаводе, 6 сентября направили вместе с гуманитарным грузом ЦК КПРФ. Инженеры завода разработали эксклюзивное решение, которое можно установить на автомобиль и нейтрализовать беспилотники в движении», — заявили URA.RU

Комплекс подавляет каналы управления беспилотными летательными аппаратами и FPV-дронов, пояснил URA.RU гендиректор «Полета» Алексей Науменко. В августе преимущества комплекса оценил зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Было решено направить партию комплексов, уже испытанных на болях сражений.

В результате 6 сентября технику военнослужащим передал секретарь областного комитета КПРФ Игорь Егоров. Это произошло на торжественном построении бойцов центрального военного округа.

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Оборонный радиозавод «Полет» из Челябинска 6 сентября отправил в зону проведения спецоперации новый комплекс против беспилотников. Как URA.RU в пресс-службе предприятия, техника будет нейтрализовывать дроны прямо с автомобиля. «Мобильный комплекс „Сфера-МБ“, произведенный на челябинском радиозаводе, 6 сентября направили вместе с гуманитарным грузом ЦК КПРФ. Инженеры завода разработали эксклюзивное решение, которое можно установить на автомобиль и нейтрализовать беспилотники в движении», — заявили URA.RU Комплекс подавляет каналы управления беспилотными летательными аппаратами и FPV-дронов, пояснил URA.RU гендиректор «Полета» Алексей Науменко. В августе преимущества комплекса оценил зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Было решено направить партию комплексов, уже испытанных на болях сражений. В результате 6 сентября технику военнослужащим передал секретарь областного комитета КПРФ Игорь Егоров. Это произошло на торжественном построении бойцов центрального военного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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