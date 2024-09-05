Оборонный завод из Челябинска направил на СВО новый комплекс против дронов

Оборонный радиозавод «Полет» из Челябинска 6 сентября отправил в зону проведения спецоперации новый комплекс против беспилотников. Как URA.RU в пресс-службе предприятия, техника будет нейтрализовывать дроны прямо с автомобиля.
«Мобильный комплекс „Сфера-МБ“, произведенный на челябинском радиозаводе, 6 сентября направили вместе с гуманитарным грузом ЦК КПРФ. Инженеры завода разработали эксклюзивное решение, которое можно установить на автомобиль и нейтрализовать беспилотники в движении», — заявили URA.RU
Комплекс подавляет каналы управления беспилотными летательными аппаратами и FPV-дронов, пояснил URA.RU гендиректор «Полета» Алексей Науменко. В августе преимущества комплекса оценил зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Было решено направить партию комплексов, уже испытанных на болях сражений.
В результате 6 сентября технику военнослужащим передал секретарь областного комитета КПРФ Игорь Егоров. Это произошло на торжественном построении бойцов центрального военного округа.
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