Эколог предупредил о риске новых потопов в Челябинске из-за разлива Миасса

Летом Миасс затопил новую набережную из-за паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В реке Миасс необходимо очистить донные отложения высотой до полутора метров, иначе в Челябинске могут начаться новые потопы. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«На реке Миасс имеется большое количество накопленных за десятилетия донных отложений мощностью от 10 см до 1.5 метров. Вода, сбрасываемая с плотины, просто не успевает протоком проходить. В результате в некоторых местах мы наблюдаем опасные подтопления, и это только начало полноводного периода», — предупреждает Безруков.

Эколог отмечает, что полноценно река не чистилась порядка 40 лет, поэтому к 2016-17 годам центр города зарос тростником и водорослями, а в карманах реки накопился бытовой и строительный мусор. С 2019 года при поддержке губернатора региона Алексея Текслера началась санитарная очистка русла реки, удалена растительность, а на карманах установлены ограничители. Но работу по очистке нужно продолжать.

«В 2023 году, получив, наконец, хороший проект по очистке реки в центре Челябинска, властям удалось найти подрядчика не из нашего региона, но имеющего хороший опыт. С ним был заключен законный контракт, как с единственным поставщиком, но надзорные органы потребовали организовать конкурс и работа снова застопорилась», — добавил эколог.

По мнению Безрукова, нужно ускорить очистку реки Миасс, чтобы город спокойно прошел полноводный период. Он предлагает начать работу уже ближайшей весной, делая перерывы только на нерестовые периоды. Эколог уверен, что реку можно очистить до такого состояния, какой она была раньше, когда в ней купались дети.