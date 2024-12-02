Песков высказался о помиловании Байдена-младшего

Песков отметил, что ситуация с сыном Байдена - это дела Штатов
В Кремле не будут комментировать помилование президентом США Джо Байденом его сына Хантера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Это внутренние американские дела», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль комментировать помилование Байдена-младшего.
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