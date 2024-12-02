Песков высказался о помиловании Байдена-младшего

Песков: помилование Байдена-младшего — это внутренние американские дела
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков отметил, что ситуация с сыном Байдена - это дела Штатов
Песков отметил, что ситуация с сыном Байдена - это дела Штатов Фото:

В Кремле не будут комментировать помилование президентом США Джо Байденом его сына Хантера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Это внутренние американские дела», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль комментировать помилование Байдена-младшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле не будут комментировать помилование президентом США Джо Байденом его сына Хантера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет. Это внутренние американские дела», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль комментировать помилование Байдена-младшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...