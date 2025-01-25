Екатеринбурженка получила гигантский штраф за парковку, которой не пользовалась. Скрин

26 января 2025 в 12:33 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга оказалась должна за платную парковку 11000 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Екатеринбурга оказалась должна 11 тысяч рублей за платную парковку на улице Малышева — за те дни, в которые услугой не пользовалась. После обращения в мэрию выяснилось, что дела об административном нарушении в отношении нее нет. Однако на «Госуслугах» штраф так и остался. Об этом Вероника рассказала корреспонденту URA.RU. «Приезжая на работу, я встаю на платную парковку на Малышева, всегда ее оплачиваю. Но летом, с июня по июль, мне стали приходить штрафы от администрации города. Как я понимаю, они за неоплату парковки, на дни, когда меня либо не было в городе, либо я оплачивала парковку, либо это были выходные дни, когда моя машина физически не могла стоять там. Я обратилась к юристу, он подал жалобу в администрацию, от мэрии пришел ответ, что на мне таких штрафов не числится, но при этом они продолжают висеть в Госуслугах», — рассказала девушка. Вывод о том, что 11 тысяч накопились за неуплату парковки, Вероника сделала сама, исходя из приходящих сумм, — от тысячи до трех тысяч рублей. В самом уведомлении не указывалось, за что административное нарушение. При этом штраф за неоплаченную парковку в Екатеринбурге составляет три тысячи рублей. Судебное заседание по этому делу было назначено на 10 декабря, но оно не состоялось, так как не хватило одного нужного документа — письменной доверенности для юриста. Теперь, чтобы убрать штраф, девушке нужно заново подать иск и ждать нового заседания. URA.RU обратилось за разъяснением в мэрию. В пресс-службе корреспонденту ответили, что вопросы с ошибочными штрафами нужно решать только в суде. Именно там могут быть представлены все пояснения. «Может быть ситуация, когда штрафы оформлялись в другие дни, отличные от дней совершения нарушения. Тогда в документе фигурирует дата оформления. Такие истории мы ранее разбирали. В любом случае в суде будут представлены все пояснения. До суда юристы [мэрии] не будут отвечать на такие вопросы», — добавили в администрации. В июле 2024 года в мэрии ответили, что административного дела о назначении штрафа нет Скрин: читатель URA.RU На Госуслугах долг числится Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга оказалась должна 11 тысяч рублей за платную парковку на улице Малышева — за те дни, в которые услугой не пользовалась. После обращения в мэрию выяснилось, что дела об административном нарушении в отношении нее нет. Однако на «Госуслугах» штраф так и остался. Об этом Вероника рассказала корреспонденту URA.RU. «Приезжая на работу, я встаю на платную парковку на Малышева, всегда ее оплачиваю. Но летом, с июня по июль, мне стали приходить штрафы от администрации города. Как я понимаю, они за неоплату парковки, на дни, когда меня либо не было в городе, либо я оплачивала парковку, либо это были выходные дни, когда моя машина физически не могла стоять там. Я обратилась к юристу, он подал жалобу в администрацию, от мэрии пришел ответ, что на мне таких штрафов не числится, но при этом они продолжают висеть в Госуслугах», — рассказала девушка. Вывод о том, что 11 тысяч накопились за неуплату парковки, Вероника сделала сама, исходя из приходящих сумм, — от тысячи до трех тысяч рублей. В самом уведомлении не указывалось, за что административное нарушение. При этом штраф за неоплаченную парковку в Екатеринбурге составляет три тысячи рублей. Судебное заседание по этому делу было назначено на 10 декабря, но оно не состоялось, так как не хватило одного нужного документа — письменной доверенности для юриста. Теперь, чтобы убрать штраф, девушке нужно заново подать иск и ждать нового заседания. URA.RU обратилось за разъяснением в мэрию. В пресс-службе корреспонденту ответили, что вопросы с ошибочными штрафами нужно решать только в суде. Именно там могут быть представлены все пояснения. «Может быть ситуация, когда штрафы оформлялись в другие дни, отличные от дней совершения нарушения. Тогда в документе фигурирует дата оформления. Такие истории мы ранее разбирали. В любом случае в суде будут представлены все пояснения. До суда юристы [мэрии] не будут отвечать на такие вопросы», — добавили в администрации.