Врачи ХМАО раскрыли причины возникновения синдрома внезапной смерти у младенцев

Врачи из окружного перинатального центра Нижневартовска сообщили, что к СВДС (синдрому внезапной детской смерти) могут привести возможные факторы риска и некоторые предрасполагающие условия. Об этом они написали в своих соцсетях.
«Не существует однозначного ответа на вопрос о причинах и точных факторах риска синдрома внезапной смерти младенцев. Однако, проведенные исследования позволяют выделить некоторые предрасполагающие условия и возможные факторы риска, которые могут способствовать появлению данного синдрома», — сообщили врачи на своей странице ВКонтакте.
К возможным причинам СВДС относятся: низкая масса тела ребенка при рождении и недоношенность, а также оценка менее семи баллов по Апгар через пять минут после рождения. Более чем две предшествующие беременности и этническая принадлежность также могут привести к синдрому.
Более того, возраст матери менее 20 лет, курение во время беременности и низкий уровень образования матери также могут привести к внезапной смерти младенца. «К факторам высокого риска относятся: доношенные дети после очевидного жизне-угрожающего состояния: потеря сознания, апноэ, цианоз, клиническая смерть, судороги; недоношенные дети с синдромом задержки внутриутробного роста и развития; дети с абстинентным синдромом, дети с апноэ в период младенчества», -сообщают в центре.
Ранее URA.RU писало о том, что врачи из ХМАО рассказали, как спасти младенца от внезапной смерти. Педиатр советует всем родителям укладывать детей спать отдельно.
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