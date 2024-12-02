Декабрь 2024 года обещает быть богатым на кинопремьеры. Рассказываем, какие новинки можно будет посмотреть в кинотеатрах с семьей и детьми.
«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (6+)
Помните озорную девчонку Машу, которая вечно придумывает шалости, и ее друга Медведя? Они возвращаются, причем в полнометражном формате. 5 декабря на экраны выйдет мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» продолжительностью целых 58 минут.
Медведь, Маша и ее сестра Даша на поезде отправятся в парк развлечений. Как это обычно и бывает с Машей, приключения начнутся еще по дороге. Герои попадут в множество забавных ситуаций, но с достоинством выйдут из них. А еще Маша из маленькой хулиганки ненадолго превратится в волшебницу и совершит маленькое чудо — поможет своему новому знакомому поверить в себя и исполнить мечту.
«Три кота. Зимние каникулы» (0+)
12 декабря выход на большие экраны получит еще один популярный мультсериал. В «Три кота. Зимние каникулы» зрители вновь встретятся с полюбившимися им котятами Коржиком, Карамелькой и Компотом.
Новогодние каникулы — время встреч с семьей, поэтому котята вместе с родителями отправляются в Северландию, чтобы навестить бабушку. Она работает на научной станции, и ребятам не терпится сделать собственные открытия.
Ожидания котят оправдываются, и Новый год получается даже более веселым, чем они ожидали. А еще Коржик, Карамелька и Компот, как и Маша, примеряют на себя роль спасателей.
«Баба Яга спасает Новый год» (6+)
Что делает Баба Яга на всех детских утренниках? Пытается помешать Деду Морозу и ребятам отпраздновать Новый год. Но в этот раз все пошло совсем по другому плану. В семейном фильме «Баба Яга спасает Новый год» сказочная старушка, напротив , встает на сторону добра и помогает Деду Морозу.
Вместе с Марьей-искусницей, Иваном Царевичем и другими персонажами русских сказок Баба Яга пытается защитить мир от казней Снежной Королевы, которая хочет заморозить все живое. Об этой злодейке, кажется, уже все забыли — много лет назад ее заточили в ледяную тюрьму. Но посох Ледяной Королевы по роковой случайности оказался на барахолке, что дало ей возможность освободиться и начать мстить всем, кто когда одержал над ней победу.
Роли в фильме исполнили Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артём Ткаченко и другие звезды российского кино. В Бабу Ягу перевоплотилась Людмила Артемьева, которые многие помнят по сериалу «Сваты» (16+).
«Лесные спасатели» (6+)
Посмотреть с семьей в кино в декабре также стоит мультфильм «Лесные спасатели», подготовленный командой из Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Премьера запланирована на 12 декабря.
В центре повествования снова история спасения. Лис, Зайчиха, Пингвин и дикий Поросенок обнаруживают, что их друг Совенок пропал и решают во что бы то ни стало его найти. А еще им нужно отстоять родной лес, который подвергается нападкам Крыс и вот-вот может оказаться затоплен водами вышедшего из берегов озера. Удастся ли им это сделать? Ответ на этот вопрос, а еще подсказку, которая поможет находить выход из любых ситуаций, можно получить в кино.
«Домовенок Кузя» (6+)
Если вы выросли на фильмах и книгах про Домовенка Кузю и давно думаете, как приобщить ребенка к этой волшебной истории, то знайте — этой зимой наступит отличный момент для такого знакомства. 19 декабря на экраны выйдет сказочный фильм «Домовенок Кузя».
Картина сохранит лучшие традиции историй про Домовенка: здесь будут коварная Баба Яга, добрая девочка Наташа, обстоятельный Нафаня и, конечно же, бесценный сундучок со сказками. Вот только действие будет происходить в современном мире, близком и понятном нынешним детям.
Ощущение волшебства в «Домовенке Кузе» усилят графика и спецэффекты, которые наверняка захватят внимание девчонок и мальчишек. Родители будут рады увидеть несравненную Алику Смехову в роли Бабы Яги и услышать Сергея Бурунова и Гарика Харламова, озвучивших Кузю и Нафаню.
«Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+)
Авторы мультвселенной про русских богатырей не могли оставить зрителей без новогоднего подарка. В преддверии праздника, 26 декабря, в прокате стартует «Иван Царевич и Серый волк 6».
В этот раз герои отправятся на выставку Чудес и будут представлять там честь Тридевятого царства. Вот только все с самого начала пойдет не так — Щука будто сквозь землю провалится, а как без нее исполнять желания и удивлять публику? Чтобы отыскать ценную рыбу, Ивану, Серому Волку и Василисе придется пройти множество испытаний. Действие обещает быть наполненным и динамичным.
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