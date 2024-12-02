Совративший детей в Екатеринбурге педофил получил большой срок

В Екатеринбурге отправили за решетку педофила Акопяна

02 декабря 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Ближайшие 18 лет осужденный проведет в колонии строгого режима Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге отправили в колонию Ашота Акопяна, признанного виновным в изнасиловании двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Путем частичного сложения Акопяну назначено окончательное наказание в виде 18 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сказали в инстанции. Акопяну вменили шесть преступных эпизодов. Также с него в пользу двух потерпевших взыскано по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили в колонию Ашота Акопяна, признанного виновным в изнасиловании двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Путем частичного сложения Акопяну назначено окончательное наказание в виде 18 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сказали в инстанции. Акопяну вменили шесть преступных эпизодов. Также с него в пользу двух потерпевших взыскано по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.