Совративший детей в Екатеринбурге педофил получил большой срок

В Екатеринбурге отправили в колонию Ашота Акопяна, признанного виновным в изнасиловании двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Путем частичного сложения Акопяну назначено окончательное наказание в виде 18 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сказали в инстанции.
Акопяну вменили шесть преступных эпизодов. Также с него в пользу двух потерпевших взыскано по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
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