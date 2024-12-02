Совративший детей в Екатеринбурге педофил получил большой срок

В Екатеринбурге отправили за решетку педофила Акопяна
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Клипарт. Пермь, колония, тюрьма, решетка, замок, питомник, изолятор
Ближайшие 18 лет осужденный проведет в колонии строгого режима Фото:

В Екатеринбурге отправили в колонию Ашота Акопяна, признанного виновным в изнасиловании двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Путем частичного сложения Акопяну назначено окончательное наказание в виде 18 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сказали в инстанции.

Акопяну вменили шесть преступных эпизодов. Также с него в пользу двух потерпевших взыскано по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге отправили в колонию Ашота Акопяна, признанного виновным в изнасиловании двоих детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Путем частичного сложения Акопяну назначено окончательное наказание в виде 18 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сказали в инстанции. Акопяну вменили шесть преступных эпизодов. Также с него в пользу двух потерпевших взыскано по 1,5 млн рублей. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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