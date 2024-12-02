Боец «Айдара»* заявил, что ВСУ борются за каждый метр в Курске

Бойцы ВСУ ведут активные боевые действия в Курской области, где каждый метр территории дается им с трудом. Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), Станислав Бунятов.
«Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии <...> борьба [у ВСУ] за каждый метр», — написал Станислав Бунятов в своем telegram-канале. По его словам, в основном бои происходят между пехотой, но бывают и случаи столкновения тяжелой техники.
*Батальон «Айдар» признан террористическим и запрещен в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.