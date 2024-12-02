Боец «Айдара»* заявил, что ВСУ борются за каждый метр в Курске

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ВСУ тяжело дается каждый метр в Курской области, сообщил Бунятов
ВСУ тяжело дается каждый метр в Курской области, сообщил Бунятов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ВСУ ведут активные боевые действия в Курской области, где каждый метр территории дается им с трудом. Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), Станислав Бунятов.

«Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии <...> борьба [у ВСУ] за каждый метр», — написал Станислав Бунятов в своем telegram-канале. По его словам, в основном бои происходят между пехотой, но бывают и случаи столкновения тяжелой техники.

*Батальон «Айдар» признан террористическим и запрещен в РФ 

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Бойцы ВСУ ведут активные боевые действия в Курской области, где каждый метр территории дается им с трудом. Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), Станислав Бунятов. «Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии <...> борьба [у ВСУ] за каждый метр», — написал Станислав Бунятов в своем telegram-канале. По его словам, в основном бои происходят между пехотой, но бывают и случаи столкновения тяжелой техники. *Батальон «Айдар» признан террористическим и запрещен в РФ 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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