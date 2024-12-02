Петросян подал в суд на собственную дочь

Российский юморист Евгений Петросян подал в суд на свою дочь Викторину. Он требует аннулировать ее право пользования квартирой площадью 34 квадратных метра на Ростовской набережной в Москве.
«Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака. Он хочет выписать 56-летнюю Викторину Петросян из московской квартиры... речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 квадрата», — пишет telegram-канал Mash. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, была предметом раздела с бывшей супругой юмористкой Еленой Степаненко после их развода в 2018 году.
В рамках судебного процесса Петросян требует не только лишить дочь права пользования этим жилым помещением, но и снять ее с регистрационного учета. Однако первоначально представленные документы были возвращены на доработку из-за ошибок.
Викторина Петросян — дочерью Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер. В настоящее время проживает в Нью-Йорке вместе с американским супругом.
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