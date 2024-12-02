Челябинцы показали причину фекального потопа в своем подвале. Фото

В Челябинске после сдачи многоэтажки затопило фекалиями подвалы домов

03 декабря 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Жители считают, что строители неправильно подсоединили трубы канализации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители дома №21 по улице Кудрявцева рассказали и показали на фото причины затопления своего подвала фекалиями. По их мнению, строители неправильно подсоединили трубы канализации от ближайшей новостройки. Челябинцы подали заявку в администрацию города Челябинска на проведение митинга из-за коммунальной аварии, рассказали URA.RU жители дома. «При строительстве 19-этажного дома на улице Турбинной, 64 были нарушены нормы законодательства. Техусловия на подключение канализации к общему коллектору по улице Кудрявцева были предоставлены без проведения обследования других потребителей коммунальных услуг — водоотведения домов по проспекту Победы, №142-146 и 148, улице Турбинная, №61-63, улице Кудрявцева, №21, 25 и 27. В результате с июля наш подвал топит канализацией», — уточнили жители дома. Они заявили, что устали от потопов и собираются провести митинг. Жильцам удалось сделать фотографии, как подвели канализацию от новенькой 19-этажки до общего коллектора. На них можно рассмотреть, что от новостройки подвели гофротрубу, соединив конструкцию на цемент и монтажную пену. Они рассказали, что гофротруба, не предназначенная для этого соединения, деформировалась, колодец переполнился и все фекальные массы направились в подвал дома №21 по улице Кудрявцева. Жители недоумевают, как специалисты МУП ПОВВ предоставили разрешение на ввод без обследования возможностей этого колодца, а затем и приняли некачественную работу (документы есть в распоряжении редакции). По словам владельцев квартир в этом доме, застройщиком ЖК «Искра» выступила компания ООО «СЗ «Союз», уставной капитал которой составляет 10 тысяч рублей, а работает один сотрудник. «Мы устали жить в этих потопах, Челябинск — не Венеция. Фундамент нашего дома постоянно подмывается сточными водами, ущерб нам никто не компенсирует, кто понесет за это ответственность?» — спрашивают жильцы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, канализационные колодцы прочищены 2 декабря в 12:45. Вода из подвальных помещений уходит. Управляющая компания приведет подвал в порядок. Так обустроен колодец со сточными водами Жители дома №21 по Кудрявцева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома №21 по улице Кудрявцева рассказали и показали на фото причины затопления своего подвала фекалиями. По их мнению, строители неправильно подсоединили трубы канализации от ближайшей новостройки. Челябинцы подали заявку в администрацию города Челябинска на проведение митинга из-за коммунальной аварии, рассказали URA.RU жители дома. «При строительстве 19-этажного дома на улице Турбинной, 64 были нарушены нормы законодательства. Техусловия на подключение канализации к общему коллектору по улице Кудрявцева были предоставлены без проведения обследования других потребителей коммунальных услуг — водоотведения домов по проспекту Победы, №142-146 и 148, улице Турбинная, №61-63, улице Кудрявцева, №21, 25 и 27. В результате с июля наш подвал топит канализацией», — уточнили жители дома. Они заявили, что устали от потопов и собираются провести митинг. Жильцам удалось сделать фотографии, как подвели канализацию от новенькой 19-этажки до общего коллектора. На них можно рассмотреть, что от новостройки подвели гофротрубу, соединив конструкцию на цемент и монтажную пену. Они рассказали, что гофротруба, не предназначенная для этого соединения, деформировалась, колодец переполнился и все фекальные массы направились в подвал дома №21 по улице Кудрявцева. Жители недоумевают, как специалисты МУП ПОВВ предоставили разрешение на ввод без обследования возможностей этого колодца, а затем и приняли некачественную работу (документы есть в распоряжении редакции). По словам владельцев квартир в этом доме, застройщиком ЖК «Искра» выступила компания ООО «СЗ «Союз», уставной капитал которой составляет 10 тысяч рублей, а работает один сотрудник. «Мы устали жить в этих потопах, Челябинск — не Венеция. Фундамент нашего дома постоянно подмывается сточными водами, ущерб нам никто не компенсирует, кто понесет за это ответственность?» — спрашивают жильцы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, канализационные колодцы прочищены 2 декабря в 12:45. Вода из подвальных помещений уходит. Управляющая компания приведет подвал в порядок.