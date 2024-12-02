Директор Эрмитажа заявил о том, что собирается покинуть пост

Директор Эрмитажа Пиотровский готовится передать руководство музеем американцу
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Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский готовится покинуть пост после своего юбилея 9 декабря 2024 года
Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский готовится покинуть пост после своего юбилея 9 декабря 2024 года Фото:

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что готовится покинуть пост. На свое место он хочет предложить американского историка и директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури.

«Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — рассказал Пиотровский в ходе традиционной интернет-встречи. Его слова приводит «Интерфакс».

Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года, приняв этот пост от своего отца. Уход Пиотровского с поста ожидается после его юбилея 9 декабря 2024 года.

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Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что готовится покинуть пост. На свое место он хочет предложить американского историка и директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури. «Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — рассказал Пиотровский в ходе традиционной интернет-встречи. Его слова приводит «Интерфакс». Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года, приняв этот пост от своего отца. Уход Пиотровского с поста ожидается после его юбилея 9 декабря 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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