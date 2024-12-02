Директор Эрмитажа заявил о том, что собирается покинуть пост

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что готовится покинуть пост. На свое место он хочет предложить американского историка и директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури.
«Есть замечательный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Глен Лаури. Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — рассказал Пиотровский в ходе традиционной интернет-встречи. Его слова приводит «Интерфакс».
Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года, приняв этот пост от своего отца. Уход Пиотровского с поста ожидается после его юбилея 9 декабря 2024 года.
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