В Перми суд вынес приговор напавшему на участника шоу «Песни на ТНТ»

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Суд признал нападавшего виновным
Суд признал нападавшего виновным Фото:

Ленинский районный суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении Романа Бардакова. Его признали виновным в нападении на артиста Пермского театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова. Бардакову назначили наказание в виде исправительных работ, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Романа Бардакова виновным в совершении преступления, грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного с применением насилия к гражданам. Назначил пермяку наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда будет взыскано 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 5 июля 2024 года Бардаков находился на летней веранде кафе «Вкусно — и точка». Он стал вести себя агрессивно, избил одного из посетителей заведения. Затем Бардаков подбежал к Громову, перекинул его через бедро, уронил на асфальт, стал избивать. Также он взял велосипед певца и перебросил через ограждение кафе. Свою вину Бардаков признал частично. Мужчина записал видеоролик с извинениями и выложил в социальные сети. Приговор суда в силу еще не вступил.

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Ленинский районный суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении Романа Бардакова. Его признали виновным в нападении на артиста Пермского театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова. Бардакову назначили наказание в виде исправительных работ, сообщили в пресс-службе суда. «Суд признал Романа Бардакова виновным в совершении преступления, грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного с применением насилия к гражданам. Назначил пермяку наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда будет взыскано 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что 5 июля 2024 года Бардаков находился на летней веранде кафе «Вкусно — и точка». Он стал вести себя агрессивно, избил одного из посетителей заведения. Затем Бардаков подбежал к Громову, перекинул его через бедро, уронил на асфальт, стал избивать. Также он взял велосипед певца и перебросил через ограждение кафе. Свою вину Бардаков признал частично. Мужчина записал видеоролик с извинениями и выложил в социальные сети. Приговор суда в силу еще не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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