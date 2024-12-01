В Тюмени самолет, вылетавший в Дубай, вынужденно вернулся на стоянку

Инцидент произошел 2 декабря
В аэропорту Рощино самолет авиакомпании ЮТэйр, вылетавший рейсом Тюмень — Дубай, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«2 декабря 2024 года, город Тюмень, аэропорт Рощино. Экипаж воздушного судна запросил возврат на стоянку с исполнительного старта ИВПП 21 по технической причине. Рейс UTA-761 Тюмень — Дубай. Эксплуатант: ЮТэйр», — указано в сообщении.
Как указано на онлайн-табло аэропорта, самолет в Дубай планировал вылететь в 08:50. Однако рейс отправился в 14:40.
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