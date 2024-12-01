01 декабря 2024

В Тюмени самолет, вылетавший в Дубай, вынужденно вернулся на стоянку

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 2 декабря
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В аэропорту Рощино самолет авиакомпании ЮТэйр, вылетавший рейсом Тюмень — Дубай, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«2 декабря 2024 года, город Тюмень, аэропорт Рощино. Экипаж воздушного судна запросил возврат на стоянку с исполнительного старта ИВПП 21 по технической причине. Рейс UTA-761 Тюмень — Дубай. Эксплуатант: ЮТэйр», — указано в сообщении.

Как указано на онлайн-табло аэропорта, самолет в Дубай планировал вылететь в 08:50. Однако рейс отправился в 14:40.

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В аэропорту Рощино самолет авиакомпании ЮТэйр, вылетавший рейсом Тюмень — Дубай, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «2 декабря 2024 года, город Тюмень, аэропорт Рощино. Экипаж воздушного судна запросил возврат на стоянку с исполнительного старта ИВПП 21 по технической причине. Рейс UTA-761 Тюмень — Дубай. Эксплуатант: ЮТэйр», — указано в сообщении. Как указано на онлайн-табло аэропорта, самолет в Дубай планировал вылететь в 08:50. Однако рейс отправился в 14:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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