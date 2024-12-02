Депутат челябинского заксобрания Махов решил вернуться за парту

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Михаил Махов решил написать диктант
Михаил Махов решил написать диктант Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Михаил Махов решил вернуться за парту, чтобы написать экологический диктант. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Всех, кто хочет проверить свои знания, попутешествовать по удивительным местам нашей великой страны, приглашаю пройти экологический диктант. Уверен, это интересно! Я тоже хочу оценить экологические знания и расширить свой кругозор», — цитирует Махова пресс-служба ЗСО.

Махов добавил, что участие в проекте — это шаг к формированию экологической осознанности и бережного отношения к природе. Все мы должны понимать, что выброшенная пластиковая бутылка, батарейка или вырванный с корнем редкий цветок наносят урон окружающей среде.

Экологический диктант проводится в России в шестой раз. Среди тем экодиктанта этого года — «Красная книга», «Заповедные территории» и «Экотуризм».

Написать экологический диктант можно в онлайн-формате на портале мероприятия или на одной из офлайн-площадок Челябинской области. Перечень площадок указан на сайте. Проведение диктанта завершится 8 декабря.

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Депутат заксобрания Челябинской области Михаил Махов решил вернуться за парту, чтобы написать экологический диктант. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе заксобрания. «Всех, кто хочет проверить свои знания, попутешествовать по удивительным местам нашей великой страны, приглашаю пройти экологический диктант. Уверен, это интересно! Я тоже хочу оценить экологические знания и расширить свой кругозор», — цитирует Махова пресс-служба ЗСО. Махов добавил, что участие в проекте — это шаг к формированию экологической осознанности и бережного отношения к природе. Все мы должны понимать, что выброшенная пластиковая бутылка, батарейка или вырванный с корнем редкий цветок наносят урон окружающей среде. Экологический диктант проводится в России в шестой раз. Среди тем экодиктанта этого года — «Красная книга», «Заповедные территории» и «Экотуризм». Написать экологический диктант можно в онлайн-формате на портале мероприятия или на одной из офлайн-площадок Челябинской области. Перечень площадок указан на сайте. Проведение диктанта завершится 8 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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