Депутат челябинского заксобрания Махов решил вернуться за парту

Депутат заксобрания Челябинской области Михаил Махов решил вернуться за парту, чтобы написать экологический диктант. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Всех, кто хочет проверить свои знания, попутешествовать по удивительным местам нашей великой страны, приглашаю пройти экологический диктант. Уверен, это интересно! Я тоже хочу оценить экологические знания и расширить свой кругозор», — цитирует Махова пресс-служба ЗСО.
Махов добавил, что участие в проекте — это шаг к формированию экологической осознанности и бережного отношения к природе. Все мы должны понимать, что выброшенная пластиковая бутылка, батарейка или вырванный с корнем редкий цветок наносят урон окружающей среде.
Экологический диктант проводится в России в шестой раз. Среди тем экодиктанта этого года — «Красная книга», «Заповедные территории» и «Экотуризм».
Написать экологический диктант можно в онлайн-формате на портале мероприятия или на одной из офлайн-площадок Челябинской области. Перечень площадок указан на сайте. Проведение диктанта завершится 8 декабря.
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